En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 19 de junio de 2026 llegó a 3970.53 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,49%.

La cotización del euro mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.95% y en el último año acumuló -15.60%.

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Las variaciones que presentó el euro en la última semana

El Euro mostró un claro sesgo bajista: tras un inicio mixto, encadenó cuatro retrocesos seguidos y solo tres repuntes, para cerrar el periodo con leve rebote y saldo negativo.

La cotización del Euro presenta una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado cambiario.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, a un valor unitario de 3970.53 pesos colombianos, deberán pagar 397053.00 pesos; por 200 euros, 794106.00 pesos; y por 500 euros, 1985265.00 pesos.