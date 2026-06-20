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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 19 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este viernes, 19 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1078 - Ramera

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de junio

 1°1078 11°6530
 9603  12°1007
 3°2624 13°9392 
 8418  14°9072 
 3117  15°9322 
 6°2123  16°5520
 6518  17°1978 
 5047  18°5791 
 7806  19°9025 
 10°0882 20°3744 

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¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una “ramera” (término peyorativo) puede reflejar deseos reprimidos, tentaciones o conflicto con la propia sexualidad. También señala culpa o temor al juicio social.

En otro plano, alude a intercambios por conveniencia: afecto o validación “comprados”. El contexto y tus emociones en el sueño dan el matiz.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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