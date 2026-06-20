En esta noticia

Durante este viernes, 19 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 19 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5007 (Revolver).

 1°5007 11°1039 
 0884  12°2070
 3°5773  13°3308 
 3831  14°9078 
 9299  15°1828 
 6°6182  16°0860
 0440  17°6715 
 8077  18°8142 
 2919  19°0576 
 10°4209 20°4709 

Te puede interesar

Por la reciente Ley de Sucesiones, los herederos no obtendrán los bienes aunque lo determine el testamento

Te puede interesar

Torta saludable sin harina: la receta perfecta para la merienda y lista en pocos minutos

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire: el moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas

Te puede interesar

Tirar bicarbonato en las macetas y el jardín: para qué sirve y por qué lo recomiendan