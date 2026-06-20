Durante este viernes, 19 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 19 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5007 (Revolver).

1° 5007 11° 1039 2° 0884 12° 2070 3° 5773 13° 3308 4° 3831 14° 9078 5° 9299 15° 1828 6° 6182 16° 0860 7° 0440 17° 6715 8° 8077 18° 8142 9° 2919 19° 0576 10° 4209 20° 4709

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.