La amenaza Milei, la chance de quedar terceros en JxC y el futuro sin Cristina

Mientras que todos esperan alguna respuesta concreta a la "amenaza" Milei, un importante referente del PRO de la Provincia de Buenos Aires, que también ayer estuvo en la reunión de la mesa política bonaerense de esa fuerza con Patricia Bullrich, por primera vez manifestó, abiertamente, su desazón y desesperanza.

Al "todo está roto" ya habitual en cada charla le sumó su escasa expectativa por la juntada de hoy entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. "Si se juntaran ellos cuatro solamente, estaría un poco más esperanzado. Pero como va haber más gente, nadie habla en ese tipo de encuentros".

Reunión PRO con guiño a Espert, intento de unidad y caras de circunstancia: cómo sigue la convivencia



Justamente él fue uno de los más callados en la reunión que ayer protagonizaron intendentes, dirigentes territoriales y ex jefes comunales además de los precandidatos a gobernador del PRO con Patricia Bullrich. "No tiene sentido hablar en esos ámbitos... Nadie dice nada y por eso no se resuelven las cosas", se sinceró.

Sin embargo, no todo fue tan lineal. Bullrich, que sigue sin entender la necesidad de "unificar las fuerzas" como lo harán el Frente de Todos y ya de hecho lo hace Javier Milei, quien no compite con nadie, insiste en la competencia interna en los municipios de la Provincia donde los perdedores de las PASO locales terminan siempre trabajando en favor de los oficialismos de turno, como se observó hace dos años en General San Martín, Lomas de Zamora, Escobar y Merlo, entre otras localidades del Gran Buenos Aires.

Con el primero que se cruzó fue con Diego Santilli, no personalmente, sino como representante de su ahora enemigo, no contendiente, Horacio Rodríguez Larreta, al recriminarle que no fue consultada sobre el ingreso de José Luis Espert al frente opositor y le recriminó que su presencia como candidato presidencial sólo se forjó a los efectos de "cag... " mi".

Santilli, respetuoso, le recordó que la posible incorporación al frente opositor de Espert ya fue analizado el año pasado y que ambos habían ido a hablar con él. El debate continuó, sin acusaciones fuertes, pero desviando la situación a que no sea candidato presidencial sino a gobernador. Como nos alecciona nuestra fuente original, "en este tipo de reuniones no se define nunca nada".

Después le llegó el turno a Martiniano Molina, el ex intendente de Quilmes, con el que también Bullrich no se siente muy a gusto. Le recriminó que se haya puesto del lado de Santilli - Larreta en la puja presidencial y para gobernador a pesar que fueron muchos los que incidieron en su candidatura a primer diputado provincial en 2021 en la Tercera Sección Electoral.

En medio de ese debate, quien se plantó fue el ex intendente de Morón y ex esposo de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro. Fue, quizás, el momento más tenso del encuentro en el que luego de varias horas no hubo ninguna definición sobre cómo seguirán trabajando en el espacio a nivel bonaerense. Si fuera por la precandidata, todo sería interna en la mayoría de las localidades.

El espanto los une: la reunión de Juntos por el Cambio

Donde sí parece que hubo algún tipo de avance fue en la reunión en la casa de Jorge Triaca a la que fueron Macri, Vidal, Larreta y Bullrich. Los obligó el espanto de quedar terceros detrás del peronismo y de Javier Milei, aunque ellos no lo digan.

"Fue una reunión razonable", le confió a El Cronista uno de los pocos presentes in situ. "El Calabrés", por Macri, aceptó inclusive sentarse al lado de "el pelado" en la foto para el álbum familiar. Y se confirmó que el próximo martes las cuatro fundaciones presenten el plan económico que van a ejecutar.

Cumbre de referentes nacionales del PRO. Macri, junto a los precandidatos Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

"Tenés razón en estar preocupado"

La líder del Frente de Todos y decisora principalísima, Cristina Fernández de Kirchner, recién terminaba de dar su discurso en el Teatro Argentino de La Plata en la que les pidió a todos los presentes que "no se hagan los rulos" porque ya había dado "todo lo que tenía para dar", decepcionando a los que vociferaban por su candidatura presidencial.

En ese momento, un importante defensor del frentetodismo explícito compartió la mirada con este periodista. "Estás en lo correcto. Tenemos que estar muy preocupados por lo que puede pasar", confesó. En su auto, recién salido de la "clase magistral", seguía pensando cómo iba a destrabar todas las obligaciones que se le vencen diariamente en su actividad oficial.

"Ni se subió, ni se bajó": La Cámpora todavía sueña con Cristina Presidenta



Si bien siempre Cristina Fernández de Kirchner se ocupa por decir las cosas que todos pueden interpretar como prefieran, en esta oportunidad casi no dejó margen para la esperanza de quienes desde hace dos días habían empezado a "usar la lapicera" y en un hashtag la proponían como candidata para 2023. No estaría funcionando.

Cada vez son menos en el Frente de Todos los que piensan que las PASO son una herramienta para potencial electoralmente al oficialismo. Y corrido Alberto Fernández de toda la escena trascendente, la practicidad le ganará a todo lo demás.

Según el laboratorio frentetodista, al que abrevan múltiples consultores y analistas, la hipótesis de las PASO deteriora las chances futuras del oficialismo porque quedarían muy relegados frente al libertario anárquico de Javier Milei y Juntos que, inevitablemente, se reacomodará a partir de la semana próxima.