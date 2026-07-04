En Corea del Sur está ocurriendo un experimento social que parece desafiar toda la lógica del consumo. Miles de personas ingresan cada día a plataformas donde pueden recorrer catálogos, elegir productos, agregarlos al carrito, avanzar hasta la instancia de pago e incluso seguir el supuesto recorrido del envío. Sin embargo, nunca compran nada.

Los llamados dopamine sites o “sitios de dopamina” reproducen toda la experiencia psicológica de una compra online sin que exista una transacción real. No hay dinero involucrado, tampoco llega ningún paquete al domicilio. Lo único que recibe el usuario es la sensación de haber comprado.

A primera vista parece un entretenimiento extraño. Sin embargo, el fenómeno revela algo mucho más profundo: no compramos únicamente para tener objetos.

Durante décadas pensamos que el consumo terminaba cuando el producto llegaba a nuestras manos. Sin embargo, las neurociencias muestran otra historia. El mayor pico de dopamina no suele aparecer cuando finalmente poseemos aquello que deseábamos, sino durante la búsqueda, la comparación y la expectativa. El cerebro disfruta imaginando el futuro antes de vivirlo.

Pero la explicación puede ir todavía más lejos.

En Más allá del principio del placer, Sigmund Freud proponía que gran parte de nuestra vida psíquica no está organizada exclusivamente alrededor de la búsqueda del placer, sino también alrededor de la necesidad de disminuir tensiones internas. La ansiedad necesita encontrar una salida, una promesa de alivio. En ese contexto, comprar puede convertirse en una forma de regular emocionalmente el presente.

Puede decirse que compramos la posibilidad de dejar de sentirnos como nos sentimos ahora.

La ansiedad anticipatoria funciona precisamente así. Frente a la incertidumbre, la mente construye escenarios futuros donde el malestar ya desapareció . El consumo ofrece una vía rápida para sostener esa fantasía: “cuando tenga esto voy a estar mejor”, “cuando llegue ese paquete voy a sentirme distinto”, “cuando use esa ropa voy a ser la persona que quiero ser”.

Lo interesante es que el producto casi pasa a un segundo plano.

Los algoritmos comprendieron este mecanismo con enorme precisión . No venden únicamente objetos; venden identidades posibles. Cada recomendación personalizada propone una versión futura de nosotros mismos. No ofrece solamente una cafetera, sino la imagen de quien desayuna tranquilo antes de comenzar el día. No vende unas zapatillas, sino la identidad de una persona disciplinada que entrena todas las mañanas. No comercializa un teléfono; promete pertenecer al futuro.

Consumimos imágenes de quienes todavía no somos.

Por eso las plataformas coreanas resultan tan reveladoras. Al eliminar la compra dejan al descubierto que el verdadero consumo muchas veces ocurre antes del pago. Lo que el usuario experimenta no es la satisfacción de poseer, sino el alivio momentáneo de imaginar.

Desde la perspectiva de la salud financiera, este fenómeno plantea preguntas fascinantes. Si buena parte del bienestar proviene de la anticipación y no necesariamente de la adquisición, ¿podrían desarrollarse herramientas digitales capaces de ofrecer esa recompensa psicológica sin generar endeudamiento? ¿Podrían las finanzas conductuales aprovechar estos mecanismos para ayudar a controlar el consumo impulsivo?

La pregunta adquiere aún más relevancia en una época atravesada por la incertidumbre económica, la hiperconectividad y la sobreestimulación digital. En ese contexto, consumir deja de ser únicamente una decisión financiera para convertirse también en una estrategia de regulación emocional.

Las tiendas imaginarias de Corea del Sur dejan al descubierto una realidad que la psicología económica viene señalando desde hace tiempo: detrás de cada compra no suele haber solamente un producto. Hay una expectativa, una identidad posible y, muchas veces, el intento de aliviar una tensión interna.

El desafío aparece cuando esa necesidad de regulación emocional encuentra como única respuesta el consumo. El alivio puede durar apenas unos minutos, pero sus consecuencias —endeudamiento, estrés financiero o frustración— pueden extenderse durante meses e impactar directamente sobre la salud mental .

Tal vez haya llegado el momento de que la economía deje de pensar exclusivamente en precios, ingresos y consumo para incorporar una dimensión muchas veces invisibilizada: su impacto sobre el bienestar psicológico. Comprender por qué compramos es tan importante como comprender cuánto compramos.

Diseñar intervenciones que contemplen los procesos emocionales detrás de las decisiones económicas ya no es solamente una oportunidad para mejorar la salud financiera. Es, cada vez más, una estrategia de prevención y promoción de la salud