Tras la victoria de LLA en las elecciones, se disparó un índice clave que señala la confianza en Milei.

En la previa de la renuncia de Manuel Adorni, que finalmente se oficializó el pasado sábado, el Gobierno se vio expuesto a semanas de fuertes turbulencias y cuestionamientos tanto internos como externos.

En este escenario, y con una actividad económica que no termina de repuntar, de a poco comienzan a moverse las fichas electorales de cara a 2027 .

Por ello, las encuestas ya comenzaron a medir el humor social y el impacto de la coyuntura en la intención de voto y un reciente relevamiento de Reyes Filadoro y Enter Comunicación expuso un dato que puede ser esencial para el oficialismo: el segmento que más apoyó a Javier Milei en el pasado todavía se mantiene fiel al oficialismo.

Se trata de los jóvenes entre 18 y 35 años. Sin embargo, el 57% de los encuestados aseguró que no logra ahorrar o tiene dificultades para llegar a fin de mes .

El apoyo de los jóvenes al Gobierno

A pesar de un contexto económico que sigue desafiando el bolsillo, el bloque de apoyo juvenil al gobierno de Milei muestra solidez. Según el informe denominado “Jóvenes y política”, elaborado en junio, la gestión libertaria logra retener a la gran mayoría de sus votantes originales, con una “fuga” de apoyos que, por ahora, resulta minoritaria.

En esta línea, el relevamiento, realizado 643 casos nacionales y un análisis de social listening sobre más de 2 millones de publicaciones en redes, arroja una cifra contundente: ante la consulta sobre las elecciones presidenciales del próximo año, el 56% de los jóvenes votaría por mantener el rumbo actual (33% exactamente igual y 23% con algunos cambios), frente a un 40% que optaría por un cambio total.

Solo el 15% de quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023 se declara decepcionado, lo que indica que la “fuga” de votantes jóvenes es, por ahora, minoritaria.

¿Por qué los jóvenes apoyan al Gobierno?

El informe identifica que el apoyo responde principalmente a dos pilares fundamentales detectados a través de la conversación digital:

Batalla cultural (45%): el segmento que apoya al Gobierno valora la defensa de la “moral como política de Estado” y la confrontación directa contra lo que denominan “la casta” y los medios tradicionales. Expectativa de crecimiento (30%): existe un optimismo financiero basado en la estabilización de variables macroeconómicas y la promesa de futuras inversiones.

También se diferencia, como en relevamientos distintos, la brecha de género. El 62% de los varones jóvenes cree que la economía estará mejor dentro de un año. Un dato llamativo es que el optimismo es significativamente mayor entre los encuestados con menor nivel educativo (77%) que entre aquellos con estudios superiores (donde el 59% cree que la situación empeorará).

En el mismo sentido, los varones se identifican mucho más con LLA (47%) que las mujeres (30%). Además, el apoyo positivo (43% en redes sociales) convive con un 10% de “apoyo condicional”, usuarios que validan el rumbo, pero que empiezan a exigir soluciones tangibles para sostener su respaldo en el tiempo.

Qué es lo que más preocupa a los jóvenes

Para el núcleo duro de jóvenes identificados con La Libertad Avanza (LLA), las preocupaciones económicas pasaron a un segundo plano frente a los valores institucionales. Es que, mientras que para el promedio los problemas económicos suman el 44%, para el segmento que se identifica con LLA la corrupción es el principal problema (29%).