Mundial 2026: Argentina y Egipto luchan por un lugar en los cuartos de final

Haaland anotó dos goles en los últimos minutos y dejó afuera al pentacampeón en octavos de final. Es la primera vez que Noruega llega a cuartos de final en toda su historia, y la primera vez desde 1990 que Brasil no pasa de esta instancia.

Noruega protagonizó una de las sorpresas más grandes del Mundial 2026 al vencer 2-1 a Brasil en los octavos de final, con dos golazos de Erling Haaland sobre el cierre del partido que condenaron a la eliminación de la selección conducida por Carlo Ancelotti.

El delantero del Manchester City abrió el marcador a los 79 minutos con un cabezazo tras un centro preciso de Andreas Schjelderup, y a los 90 selló la clasificación con un remate potente desde fuera del área, también con asistencia de Schjelderup. Con esos dos tantos, Haaland llegó a siete goles en el torneo, empatando en la cima de la tabla de goleadores con Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El partido había arrancado con un vértigo total. A los tres minutos, Noruega creyó haber abierto el marcador con un gol de Patrick Berg, pero la jugada fue anulada por posición adelantada de Alexander Sørloth.

Los pocos pero fervientes hinchas noruegos presentes en el estadio explotaron de alegría. Foto EFE

Poco después llegó el primer momento clave: el árbitro sancionó un penal para Brasil tras una entrada imprudente de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha. Sorpresivamente, no fue Vinícius Júnior quien pateó sino Bruno Guimarães, y el arquero Ørjan Nyland le contuvo el remate, dejando perpleja a la delegación brasileña.

Con el partido más parejo en el resto del primer tiempo, Brasil generó un remate desviado de Vinícius, mientras que Martin Ødegaard tuvo dos chances claras: una se fue apenas desviada y la otra la controló Alisson. En el complemento, Endrick desperdició un mano a mano inmejorable y Nyland volvió a taparle un disparo fuerte a Rayan, manteniendo el cero en el marcador.

El técnico noruego, Ståle Solbakken, movió el banco apenas arrancó el segundo tiempo con el ingreso de Schjelderup y Oscar Bobb por los dos extremos titulares, un cambio que terminó siendo determinante: ambos participaron directamente en los dos goles de Haaland.

Ya con el resultado en contra, Brasil se tiró al ataque buscando el empate -Casemiro también falló una ocasión clara- pero no pudo vulnerar otra vez a un Nyland inspirado. Recién en el tiempo agregado, de penal, Neymar logró el descuento para el 2-1 definitivo, que quedó solo como maquillaje del resultado.

La tristeza se apoderó de los hinchas brasileños tras la inesperada eliminación. Foto EFE

Con este triunfo, Noruega avanza por primera vez en su historia a los cuartos de final de un Mundial y esperará al ganador del cruce entre México e Inglaterra. Brasil, en cambio, queda eliminado antes de esa instancia por primera vez desde 1990.