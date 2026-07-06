Hay países que uno visita y recuerda por sus paisajes. Otros, por su gastronomía. Otros, por su historia.

China, en cambio, deja otra sensación: la sensación de que el tiempo corre más rápido.

Acabo de regresar de un nuevo viaje por distintas ciudades chinas y, una vez más, me fui con la misma impresión: mientras gran parte del mundo discute el futuro, China ya está trabajando en él.

No hablo solamente de inteligencia artificial, trenes de alta velocidad o robots. Hablo de algo más profundo. Hablo de velocidad de ejecución.

En Occidente solemos enamorarnos de las ideas. Debatimos, analizamos, cuestionamos, proyectamos. En China pareciera existir una obsesión diferente: probar. Si funciona, se escala. Si no funciona, se corrige. Y se vuelve a intentar.

Francisco Ruiz Luque- Co-fundador beconnected

Esa mentalidad se percibe en todos lados: en las empresas, en las ciudades, en los servicios y, especialmente, en la forma en que la tecnología se integra a la vida cotidiana.

Durante años escuchamos que la inteligencia artificial iba a transformar la manera de trabajar. En China ya dejó de ser una predicción. Es una herramienta más. No genera fascinación. No genera miedo. Simplemente se utiliza.

Y quizás esa sea una de las mayores enseñanzas que me llevo: las verdaderas revoluciones tecnológicas ocurren cuando dejan de parecer revolucionarias, cuando se vuelven invisibles, cuando funcionan tan bien que dejan de llamar la atención.

Lo mismo sucede con la infraestructura digital.

Uno llega pensando que el desafío será el idioma. Después descubre que el verdadero desafío es otro: mantenerse conectado.

En una economía donde el celular se convirtió en la puerta de entrada al transporte, la información, las traducciones, las reservas, los pagos y el trabajo, estar desconectado significa quedar temporalmente afuera del sistema.

Para millones de chinos eso es natural. Para un visitante extranjero, no tanto.

Por eso, algo tan simple como aterrizar con una eSIM configurada y acceso a las herramientas que utilizamos todos los días deja de ser una comodidad para transformarse en una necesidad básica. No muy distinta de tener pasaporte, alojamiento o una tarjeta para pagar.

La conectividad ya no es un servicio accesorio. Es infraestructura. Y eso también dice mucho sobre hacia dónde se dirige el mundo.

Mientras recorría ciudades, visitaba empresas y conversaba con emprendedores, me encontré pensando en una pregunta que cada vez escucho más entre empresarios y líderes de distintas industrias.

¿Qué pasará en los próximos diez años?

Quizás la pregunta correcta sea otra: ¿qué cosas que hoy consideramos innovadoras se volverán completamente normales?

Porque, si algo demuestra China, es que el futuro rara vez llega como una gran explosión. Llega de forma gradual. Tan gradual que un día miramos alrededor y descubrimos que aquello que parecía imposible ya forma parte de nuestra rutina.

Por eso sigo creyendo que viajar a China es mucho más que visitar un país. Es asomarse a una posible versión del futuro y entender que, mientras muchos seguimos preguntándonos qué viene después, hay lugares del mundo que ya empezaron a construirlo.