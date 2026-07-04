Si bien la reforma política todavía no tiene un acuerdo definido, El Cronista tuvo acceso exclusivo a cómo es el nuevo esquema de Boleta Única que negocia el Gobierno de Javier Milei para el 2027 con los jefes provinciales y los partidos aliados. No lo llaman “colectora” específicamente, como trascendió esta semana. En rigor, se asemeja más a una ley de Lemas, aunque sin la acumulación de votos por categoría.

Desde el Gobierno el único objetivo que persiguen es que el año que viene no haya elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) . Este diseño que evalúan sería, entonces, para conseguir que la reforma política suspenda las PASO para el 2027. “Vamos con eso a fondo”, definieron desde La Libertad Avanza ante este medio.

Para lograrlo, evalúan un esquema a nivel nacional que confluya diversos candidatos para la categoría de Diputados, Senadores -si correspondiera- y Gobernadores, bajo el mismo candidato a Presidente. De esta manera, las listas propias de los partidos políticos aliados que apuestan a la reelección de Milei puedan conseguir un mejor lugar en la boleta.

El esquema contemplaría, en la práctica, hasta dos listas colectoras además de la oficialista para las categorías de Diputados y Senadores. Todas competirían bajo el mismo renglón que el candidato a Presidente. Cualquier modificación en el diseño debería pasar por el voto del Congreso.

Ni ley de lemas, ni colectora

“ Todavía no tenemos el nombre de cómo se va a llamar el nuevo régimen , pero no es una lista colectora porque esto es con Boleta Única de Papel, y no es ley de lemas tampoco porque no se acumulan los votos del resto de las categorías“, describieron fuentes libertarias.

De esta manera, Milei no computaría los votos que se definan en la boleta para el resto de las categorías que compitan bajo el mismo renglón. “Hay un arrastre simbólico, no automático”, definieron las fuentes al tanto de la negociación.

Desde el núcleo duro presuponen que el Presidente no busca sumar votos de los aliados porque no los necesita, y son más bien los aliados quienes se beneficiarían al aparecer en la misma vertical que Milei .

Desde los partidos aliados, como el PRO, alertaron sobre posibles riesgos que conllevaría esta boleta que, en definitiva, funciona ante todo para la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayoría del padrón electoral. Se trata de uno de los pocos distritos en donde LLA ya asegura una alianza con el PRO, la cual Cristian Ritondo, el líder amarillo en PBA, buscará ampliar con otros partidos aliados para combatir al peronismo.

La Provincia de Buenos Aires es el terreno donde el mecanismo de listas paralelas tiene mayor margen para funcionar sin costos. En cambio, alertan que para provincias chicas, si los candidatos a diputados y senadores no llegan al piso de bancas, terminan saliendo perjudicados .

Esto se debe a que, al tener más opciones, hay mayor riesgo de dividir el voto y esa fragmentación jugaría en contra para aquellas provincias que eligen pocas bancas en Diputados y especialmente para el Senado, que tiene un cupo limitado de tres.

La división podría dejar a los candidatos oficialistas y aliados por debajo del piso necesario para acceder a una banca. En ese escenario, los principales beneficiados serían los espacios opositores que se presenten de forma unificada.

Modelo de ejemplo ficticio de cómo quedaría la Boleta, según esta versión. El Gobierno todavía no definió cómo quedará la reforma política, pero es una opción que barajan.

Provincias y “lista completa”

Para la categoría de los gobernadores, si ellos quieren ir a una concurrente con la Nación podrían terminar en la misma boleta pero deberían adherirse a través de leyes provinciales, y eso dependerá de cada uno de los mandatarios. El Gobierno especula con ello para dilatar los tiempos electorales en las provincias.

A la luz de la Rosada, el esquema no resuelve una necesidad aritmética del Presidente, sino un problema de construcción territorial de sus aliados. El diseño les permite negociar el encabezamiento de listas sin quedar expuestos a una interna abierta con el oficialismo.

De hecho, El Cronista anticipó meses atrás que el acuerdo que entabla la secretaria general, Karina Milei, con el mendocino aliado Alfredo Cornejo, es que si no se pusieran de acuerdo en cómo encabezar las listas, terminen en una interna amistosa: esta se podría resolver bajo el nuevo esquema que evalúan.

“Karina pidió que apoyen a Milei y los gobernadores pidieron a cambio que ellos apoyen a sus candidatos. En el peor de los casos, como última instancia, vamos a una PASO pero con listas espejo”, confiaron fuentes al tanto de la negociación. El nuevo esquema de renglones compartidos aparece como una alternativa a ese escenario de mínima.

Los gobernadores radicales concentran, además, el poder de bloqueo legislativo que el oficialismo necesita destrabar el proyecto. La reforma política requiere mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y 129 en Diputados, y el bloque de la Unión Cívica Radical aporta una decena de votos considerados decisivos para esa cuenta en la Cámara alta, con un bloque de 10.

¿Qué pasaría, en este caso, con el casillero de lista completa? La adhesión de este botón es una de las propuestas que insistió el Gobierno con el envío de la reforma política este año, luego de no haber conseguido incorporarla con la sanción de la BUP años atrás. Ahora , algunos especulan con que es altamente probable que la descarten .

Si hubiera un casillero de lista completa de Milei con candidatos de LLA, el régimen de múltiples candidatos en un mismo renglón perdería sentido. No obstante, otra alternativa es que el propio candidato a Presidente tenga varios casilleros de lista completa por cada partido aliado, una especie de “elige tu propio Milei”: radical, amarillo, violeta -¿o peronista?-.

Una pieza dentro de una negociación más amplia

La reforma política que el Poder Ejecutivo remitió al Senado el 22 de abril esun texto de 78 artículos que impulsa mucho más que solo la eliminación de las PASO. También contempla la incorporación de Ficha Limpia y modificaciones a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

El oficialismo estima un ahorro cercano a los u$s 300 millones con la eliminación definitiva de las primarias. Ese cálculo forma parte del argumento con el que el Gobierno busca ordenar el apoyo de los bloques dialoguistas en el Senado y desde LLA aseguran que, de conseguir suspender las PASO el año que viene, un Congreso con mejores números después del 2027 permitirá volver a insistir con la derogación definitiva.

Las definiciones finales sobre candidaturas, alianzas y el diseño exacto de la boleta quedarían para después del receso que impuso el Mundial de Fútbol, disputado entre el 11 de junio y el 19 de julio. En el oficialismo esperan que recién en ese momento los distintos espacios políticos formalicen sus estrategias para 2027, pero nada podrá estar definido sin las reglas del juego previamente ordenadas. Para eso, buscan que entre agosto y las primera semanas de septiembre la reforma esté lista.

Dentro de la negociación también está el financiamiento y la composición de los partidos políticos. Sobre ese punto, desde LLA creen estar más cerca de los votos para aprobar la propuesta. Por otra parte, también queda definir qué hacer con el Parlasur.

Se trata de un elemento clave para el rediseño de la BUP por una cuestión técnica que ya contó El Cronista: con Presidente y Vice, Diputados y Senadores, más las dos columnas que exige el Parlasur —por distrito y por representación nacional—, las categorías no entran en el ancho de 0,75 centímetros que tiene el modelo vigente de Boleta Única de Papel .

En el país no hay ninguna imprenta capaz de producir una boleta más ancha, por lo que el Gobierno debería licitar el servicio en el exterior. Los tiempos son ajustados: los procesos de licitación deben activarse en el último trimestre de este año para llegar en condiciones a octubre de 2027.

De avanzar el proyecto, la designación de los representantes argentinos volvería a ser potestad del Congreso, entre los legisladores que resulten electos en los comicios nacionales. Desde el oficialismo aseguran que el método indirecto prosperará.