El diseño con listas paralelas que evalúa el Gobierno para frenar las PASO en 2027: ni Lemas ni “Colectora”
La boleta habilitaría hasta dos listas aliadas por categoría bajo el mismo candidato a Presidente, con un “arrastre simbólico” y no automático de votos. La negociación con los gobernadores sigue abierta, pero la Rosada está decidida a hacer lo que sea para que no haya primarias
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 4 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.