Argentina está construyendo una nueva matriz exportadora basada en conocimiento, talento y servicios profesionales. En 2025, las exportaciones de servicios de la Economía del Conocimiento alcanzaron los u$s 9.600 millones, con un crecimiento interanual de 8,1%, según datos del INDEC difundidos por el Ministerio de Economía. El sector ya representa el 53% de las exportaciones de servicios del país, se consolida como el tercer complejo exportador argentino y supera los 285.000 empleos formales, de acuerdo con información oficial y relevamientos sectoriales de Argencon.

El dato es contundente: Argentina exporta conocimiento. Pero la pregunta de fondo es si logra transformarlo en liderazgo global.

La comunicación internacional —con el inglés como principal idioma operativo— funciona hoy como infraestructura de negocios. No es solo una herramienta educativa ni un atributo cultural. En economía del conocimiento, el idioma define acceso a clientes, inversores, negociaciones, equipos multiculturales y mercados de mayor valor agregado.

Según el EF English Proficiency Index 2025, elaborado por EF Education First, Argentina ocupa el puesto 26 entre 123 países y regiones evaluados, con 575 puntos y un nivel de aptitud “alto”. Además, lidera América Latina: está primera entre 20 países de la región. La medición se basa en más de 2,2 millones de adultos evaluados en el mundo, aunque la propia metodología de EF aclara que no mide el porcentaje total de habitantes que hablan inglés, sino el nivel de dominio entre quienes realizaron el test.

Ese matiz es importante. Porque Argentina no parte de un lugar bajo. Al contrario: dentro de la región aparece muy bien posicionada. Supera a Honduras, que figura en el puesto 32 global con 553 puntos; a Uruguay, puesto 34 con 542; a Paraguay, puesto 43 con 531; a Chile, puesto 54 con 517; a Brasil, puesto 75 con 482; y a Colombia, puesto 76 con 480, según el mismo ranking EF EPI 2025.

El problema, entonces, no es la ausencia total de inglés. Es la distancia entre saber inglés y convertirlo en una herramienta operativa de negocios.

La comparación global ayuda a entender mejor el desafío. Argentina aparece por encima de países europeos no nativos de inglés como España, que ocupa el puesto 36 con 540 puntos; Francia, puesto 38 con 539; e Italia, puesto 59 con 513. Pero todavía queda lejos de los países que transformaron el inglés en una ventaja competitiva estructural: Países Bajos lidera el ranking mundial con 624 puntos, Alemania ocupa el puesto 4 con 615 y Portugal el puesto 6 con 612, de acuerdo con EF EPI 2025.

Ahí aparece la brecha más interesante para una economía que quiere exportar servicios de alto valor. Argentina rankea bien, pero no alcanza con estar bien posicionada en comprensión general. El dato fino está en la habilidad oral: EF ubica a Argentina con 489 puntos en speaking, por debajo de su puntaje general de 575. Es decir, hay una diferencia entre leer, entender o escribir en inglés y poder hablarlo con solvencia en una reunión, una negociación, una presentación comercial o una entrevista internacional.

En economía del conocimiento, esa diferencia puede tener costo macroeconómico. Un país puede formar buenos desarrolladores, consultores, diseñadores, analistas, científicos de datos o profesionales financieros. Pero si esas capacidades no se comunican con claridad en el idioma donde circulan las decisiones globales, parte del valor queda atrapado en la ejecución técnica y no escala hacia liderazgo, marca, estrategia o negociación.

Prensa CABA

Muchas empresas argentinas venden talento. Menos empresas logran vender dirección, influencia y posicionamiento internacional. Esa diferencia no depende solamente de costos, carga impositiva o productividad. También depende de la capacidad de presentarse, negociar y construir confianza sin intermediarios.

El inglés no reemplaza al talento argentino. Lo amplifica.

En sectores como software, consultoría, marketing digital, servicios profesionales, educación, tecnología y finanzas, la competencia ya no es regional. Argentina no compite solo con Uruguay, Chile o Brasil. Compite con Europa del Este, India, Portugal, Alemania, México, Colombia y Filipinas. En ese escenario, la fluidez comunicacional reduce fricciones, acelera acuerdos y mejora la percepción de profesionalismo.

Por eso, si la Economía del Conocimiento ya explica más de la mitad de las exportaciones de servicios del país, el idioma debería dejar de ser tratado como una materia escolar y empezar a ser leído como una variable productiva. No se trata solo de formar personas que aprueben exámenes, sino profesionales capaces de liderar conversaciones globales.

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Argentina tiene una base favorable: buen ranking regional, talento técnico reconocido y un sector exportador en expansión. El desafío es convertir ese capital en comunicación internacional efectiva.

La macroeconomía del futuro no se construye únicamente con dólares exportados, sino también con la capacidad de defender valor en la mesa donde esos dólares se negocian. Y en esa mesa, todavía con demasiada frecuencia, el idioma sigue siendo una barrera invisible.