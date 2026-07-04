Tras una jornada de viernes complicada, Franco Colapinto enfrentó la primera carrera de las dos que tendrá este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. Comenzó con la carrera sprint, pactada a 17 vueltas al mítico trazado de Silverstone. Quedó lejos de sumar puntos y finalizó duodécimo (12°).

El arranque del fin de semana en Silverstone no dejó conforme al piloto argentino de Alpine. Completó la única práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña con el 11° mejor tiempo, pero no logró mantener ese ritmo en la clasificación de la Sprint, en la que terminó 14° tras una jornada marcada por la inestabilidad del auto.

Colapinto en el GP de Gran Bretaña

El piloto explicó que en laFP1 el auto había mostrado un mejor comportamiento, pero que en la clasificación de la Sprint la situación cambió drásticamente.“Realmente sufrimos con el auto. No pudimos encontrar un equilibrio estable, así que en las curvas rápidas el auto estaba constantemente al límite y no se mostraba realmente competitivo”, detalló Colapinto.

Horarios y el cronograma del GP de Gran Bretaña

Sábado 4 de junio:

Sprint: 8.00

Clasificación: 12.00

Domingo 5 de junio: