FOTODELDIA SEVILLA,05/07/2026.- El líder del PP-A, Juanma Moreno, pronuncia la fórmula de juramento de su cargo para tomar posesión por tercera vez como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la comunidad, este domingo, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Juanma Moreno inició oficialmente su tercer mandato al frente de la Junta de Andalucía tras tomar posesión en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. El dirigente del PP-A comenzó una nueva etapa política marcada por el acuerdo de coalición con Vox, cuyo líder andaluz, Manuel Gavira, será vicepresidente del Ejecutivo.

Durante el acto institucional, el presidente andaluz defendió la estabilidad política alcanzada mediante el pacto entre ambas formaciones y fijó como objetivo desarrollar una legislatura “fructífera” y “larga”. Además, el nuevo Gobierno andaluz podría incorporar hasta tres vicepresidencias y celebrará su primer Consejo de Gobierno a finales de esta semana.

La toma de posesión reunió a cerca de 300 invitados y contó con la presencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, dirigentes históricos del PP y representantes institucionales del Gobierno central.

SEVILLA, 05(/07/2026.- El líder de Vox Andalucía y próximo vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, en declaraciones a los periodistas en el Palacio de San Telmo, tras las toma de posesión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que el acto protocolario marca el inicio de "una nueva época" con un Ejecutivo andaluz de coalición PP-Vox que va a contar "con más apoyos de la historia" en referencia a los 68 escaños que suman entre los 53 de los populares y los 15 de los de Santiago Abascal. EFE/David Arjona Gavira, Fuente: EFE David Arjona

Juanma Moreno defendió el acuerdo con Vox y pidió una legislatura “fructífera” para Andalucía

En su primer discurso como presidente en esta nueva legislatura, Juanma Moreno reivindicó el acuerdo alcanzado con Vox y destacó que supone el inicio de una nueva etapa para Andalucía. Sus primeras palabras estuvieron dirigidas al futuro vicepresidente, Manuel Gavira.

"Es el primer paso de un camino que hay que andar y que debe ser provechoso" para los andaluces, afirmó Moreno al referirse al pacto entre PP y Vox que permitirá formar el nuevo Ejecutivo autonómico.

El presidente también expresó sentirse "orgulloso" de Andalucía y de quienes “nacieron aquí”, así como de quienes “vinieron a comprometerse con esta tierra que hoy es la suya”. Además, aseguró que espera que la nueva legislatura sea "fructífera" y "larga“.

La “vía andaluza”, los pactos políticos y el respaldo a Mariano Rajoy

Durante su intervención, Juanma Moreno volvió a reivindicar la denominada “vía andaluza” basada en el diálogo y la búsqueda de acuerdos entre distintas fuerzas políticas.

El presidente sostuvo que esa fórmula sigue vigente y es "contraria a los cordones sanitarios" porque resulta "inclusiva" y admite a “todo el espectro político”. También remarcó que "Los valores no cambian" y defendió una Andalucía donde existan "acuerdos leales" beneficiosos para la comunidad.

Moreno recordó igualmente el pacto firmado en 2019 con Ciudadanos y Vox, al que calificó como una "pista de despegue" para el desarrollo de Andalucía. Sobre el nuevo acuerdo con Vox afirmó que los pactos "son parte esencial de la democracia" y que constituyen "producto del diálogo y esencia de la democracia y la libertad“, siempre dentro del Estatuto de Autonomía, la Constitución y “la voluntad de los andaluces”.

En otro momento del discurso agradeció públicamente el apoyo recibido del expresidente Mariano Rajoy: "Tengo el inmenso honor de estar en esta tribuna en gran medida gracias a decisiones, colaboraciones y apoyos del presidente Rajoy“.

SEVILLA, 05/07/2026.- El nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), saluda a Cayetano Martínez de Irujo, Conde de Salvatierra , tras su ceremonia de toma de posesión, este domingo en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la comunidad, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz Fuente: EFE Julio Muñoz

Cómo será el nuevo Gobierno de Andalucía: hasta tres vicepresidencias y primer Consejo de Gobierno

Tras la toma de posesión de Juanma Moreno, fuentes del Ejecutivo confirmaron que el nuevo Gobierno andaluz podría contar con una tercera vicepresidencia, además de la que encabezará Manuel Gavira.

El presidente anunciará la composición definitiva del Consejo de Gobierno a finales de esta semana. Será entonces cuando también se celebre la primera reunión oficial del nuevo Ejecutivo andaluz.

Por el momento se conoce que Manuel Gavira asumirá las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Esa reorganización obligará a redefinir el futuro político de los actuales consejeros José Antonio Nieto y Arturo Bernal, quienes podrían asumir nuevas responsabilidades dentro del Gobierno o abandonar el Ejecutivo.

Durante su intervención, Moreno también reclamó al Gobierno central mayores inversiones e infraestructuras para Andalucía y defendió que, frente a un contexto de inestabilidad, la comunidad debe apostar por unir a personas con diferentes sensibilidades políticas en torno a un proyecto común.