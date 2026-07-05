Termina la doble pensión | Suprema Corte limitó el ingreso de la prestación económica: afectará solo a estos adultos mayores

Los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que reciben una pensión por jubilación y otra por riesgo de trabajo pueden conservar ambos beneficios al mismo tiempo. Sin embargo, la suma de estas prestaciones no puede sobrepasar el límite establecido en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto, criterio que recientemente fue respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La resolución surgió a raíz de un juicio promovido por extrabajadores del IMSS, quienes argumentaban que dicho tope vulneraba su derecho a la seguridad social. No obstante, el máximo tribunal determinó que esta restricción es compatible con la Constitución, ya que busca mantener un equilibrio entre garantizar pensiones suficientes para los beneficiarios y preservar la estabilidad financiera del sistema pensionario.

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Fallo de Suprema Corte sobre cobro de doble pensión

El caso tuvo su origen en una demanda presentada por por pensionados que, además de recibir una asistencia por jubilación por haber trabajado en el IMSS, también obtuvieron una pensión por riesgo de trabajo debido a enfermedades o accidentes relacionados con sus funciones.

Aunque un tribunal colegiado reconoció que ambas prestaciones podían cobrarse de manera simultánea, estableció que el monto conjunto debía respetar el límite previsto en los artículos 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto.

Los demandantes impugnaron esa decisión al considerar que restringía un derecho protegido tanto por la Constitución como por diversos tratados internacionales. Sin embargo, la SCJN aclaró que el debate no consistía en decidir si podían recibir ambas pensiones, sino en determinar si era válido fijar un monto máximo cuando una persona acumula dos prestaciones derivadas del mismo régimen laboral.

Por unanimidad, los ministros concluyeron que el límite es constitucional. Explicaron que el derecho a la seguridad social no implica prestaciones ilimitadas, sino el acceso a una protección suficiente que permita condiciones de vida dignas, al tiempo que garantice la viabilidad financiera del sistema de retiro.

¿Cuál es el límite para cobrar doble pensión?

El tope está contemplado en los artículos 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS: cuando una persona tenga derecho a una pensión por jubilación y otra por riesgo de trabajo, la suma de ambas no podrá exceder el salario correspondiente a la categoría de Médico Familiar de ocho horas, considerada una de las de mayor remuneración dentro del Instituto.

Con base en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS 2025-2027, ese salario asciende a 12,844.20 pesos mensuales.

La Suprema Corte destacó que este límite no fue fijado de manera arbitraria, sino tomando como referencia uno de los salarios más altos del propio régimen laboral.

Asimismo, recordó que tanto la Constitución como diversos instrumentos internacionales permiten establecer reglas y límites razonables para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, siempre que no se afecte el derecho a una vida digna.