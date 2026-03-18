Argentina logró en los últimos años un dato que, en términos educativos, resulta alentador: se ubica en el puesto 26 a nivel mundial en dominio de inglés según el índice internacional de proficiencia más utilizado, liderando América Latina y superando a países europeos como España, Francia e Italia. Buenos Aires, además, figura entre las 25 capitales con mejor nivel de inglés del mundo. El dato es positivo. Pero la pregunta empresarial es otra: ¿ese avance se traduce en competitividad real para las compañías que buscan expandirse fuera del país? El inglés es hoy el idioma dominante del comercio internacional. Se estima que más del 80% de las multinacionales lo utilizan como lengua corporativa principal, incluso cuando su casa matriz no está en un país angloparlante. En tecnología, finanzas, energía, economía del conocimiento y comercio exterior, el idioma funciona como infraestructura operativa. En ese contexto, la capacidad de comunicarse con fluidez no es un diferencial cultural: es una variable económica. Las pequeñas y medianas empresas representan aproximadamente el 99% del entramado productivo argentino y generan más del 60% del empleo formal privado. Sin embargo, cuando intentan escalar hacia mercados internacionales, muchas enfrentan una barrera silenciosa: el idioma técnico de negocios. El costo no siempre es visible en el balance contable, pero impacta en tres dimensiones concretas: Primero, en eficiencia. La dependencia de traductores, intermediarios o asesores externos en negociaciones internacionales agrega tiempos, capas de interpretación y riesgo de pérdida de matices estratégicos. En procesos de expansión, cada semana de demora puede implicar oportunidades perdidas frente a competidores más ágiles. Segundo, en acceso. Las empresas con equipos directivos que dominan inglés tienen mayor probabilidad de participar en rondas de inversión internacionales, integrar cadenas globales de valor y establecer alianzas estratégicas. Diversos estudios sobre comercio exterior muestran que los países con mayor proficiencia en inglés registran mayores volúmenes de exportación de servicios basados en conocimiento, uno de los sectores de mayor crecimiento en Argentina. Tercero, en negociación. No es lo mismo comprender una conversación que liderarla. En entornos corporativos internacionales, el idioma no solo transmite información: construye confianza, autoridad y posicionamiento. Las empresas que negocian en segunda lengua suelen adoptar posturas más conservadoras, lo que puede impactar en condiciones contractuales menos favorables. Si bien Argentina lidera en la región en nivel general de inglés, existe una brecha entre el dominio académico y el inglés aplicado a negocios, gestión y liderazgo internacional. Saber leer o mantener una conversación cotidiana no equivale a presentar un proyecto ante inversores extranjeros, cerrar un acuerdo de distribución o gestionar un equipo multicultural. En un escenario global donde las exportaciones de servicios representan uno de los principales motores de ingreso de divisas para el país, la competencia ya no es local. Las empresas argentinas compiten con firmas de Europa del Este, India, Sudeste Asiático y Estados Unidos. En ese ecosistema, la fluidez en el idioma dominante del comercio reduce fricciones y mejora la percepción de profesionalismo. El talento argentino es reconocido internacionalmente. La capacidad técnica, la creatividad y la adaptabilidad son ventajas comparativas claras. Pero el crecimiento sostenido requiere algo más que talento: necesita herramientas estructurales que permitan escalar. No dominar el idioma no impide operar. Pero sí puede limitar expansión, encarecer procesos y reducir influencia en espacios de decisión global. Para una economía que busca consolidar su presencia en mercados internacionales, el desafío no es solo mejorar rankings educativos. Es convertir el dominio del idioma en una política estratégica dentro de las empresas: formación ejecutiva específica, capacitación en inglés corporativo y entrenamiento en negociación intercultural. En el siglo XXI, el idioma no es accesorio. Es parte del modelo de negocios. Y en la carrera por la expansión internacional, ignorar ese factor puede tener un costo mayor del que muchas compañías todavía están midiendo.