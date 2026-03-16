Colombia es el principal emisor de estudiantes de posgrado de América latina hacia Australia, con 24.538 nacionales matriculados entre enero y octubre de 2025. El talento colombiano calificado busca insertarse en mercados internacionales con una estrategia que, cuando está bien planificada, combina educación, certificación de inglés y gestión migratoria. Los sectores con mayor demanda son ingeniería y salud en Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Australia suma gastronomía y medios digitales. El trabajo remoto funcionó como etapa previa para muchos profesionales que validaron su desempeño en entornos multiculturales antes de dar el salto físico. Nicolás Cardona, ingeniero de soporte que trabaja desde Manizales para una firma estadounidense, lo confirma: certificar el inglés con el MET, un examen de Michigan Language Assessment reconocido por más de 2000 instituciones en los Estados Unidos, Australia, Canadá y Europa le permitió avanzar en su carrera sin moverse del país. “El error más crítico es subestimar la certificación lingüística y dejarla para el final. Muchos profesionales creen que ‘saber’ inglés es suficiente, pero la migración calificada exige pruebas verificables ante estándares internacionales", advierte Viviana Avella, representante del MET. Elegir un examen sin el aval gubernamental del país de destino puede invalidar meses de preparación y derivar en el rechazo directo de la visa. A modo de ejemplo, el MET cuenta con el aval del Departamento del Interior de Australia (DOHA) y la Administración de Recursos y Servicios de Salud de Estados Unidos (HRSA). “Ingenieros de sistemas y profesionales de la salud son hoy talentos globales demandados permanentemente en Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá. En Australia, las ingenierías, la gastronomía y los medios digitales tienen una fuerza notable”, señala Avella. Según diversas fuentes, Alemania ha abierto convocatorias para enfermeros colombianos con salarios iniciales de alrededor de 2690 euros brutos mensuales, que suben a 3380 euros una vez completada la homologación. Y, en tanto, Canadá ha publicado vacantes para técnicos automotrices y ensambladores de aeronaves con salarios de entre 4333 y 4419 dólares canadienses mensuales, con beneficios de alojamiento, vuelos y seguro médico. Para quienes trabajan en tecnología o medios digitales, Australia y Estados Unidos concentran el mayor volumen de vacantes. “Los estudiantes de educación superior pueden trabajar hasta 24 horas semanales y tiempo completo en vacaciones; además, quienes cursen posgrados de mínimo dos años pueden aplicar a una visa de trabajo posterior”, explica Nathalia Plested, gerente de educación de la Embajada de Australia en Colombia. La tasa de aprobación de visas para educación superior llega al 93,8%, muy por encima del 72,9% de los cursos de inglés y el 46,6% de los programas técnicos. Para profesiones reguladas como medicina, enfermería e ingeniería, la homologación es el requisito legal previo para ejercer. Los plazos varían según el país. En España, el tiempo promedio ronda entre seis meses y un año, aunque puede extenderse si hay requerimientos adicionales. En Alemania, el proceso puede iniciarse desde el exterior: la Oficina Central de Homologación de Títulos (ZSBA) de la Agencia Federal de Empleo ofrece asesoramiento gratuito y acompaña al profesional en la recopilación de documentos. Y en los Estados Unidos, los médicos tramitan la certificación ante el ECFMG y los ingenieros ante ABET. En Canadá, los enfermeros lo hacen a través del Colegio de Enfermeros de Canadá. Cuanto antes se inicia la homologación, más corto es el tiempo muerto entre la llegada al país y la habilitación para ejercer. “Las agencias serias y los reclutadores de alto nivel, especialmente en sectores como enfermería, no cobran al profesional; su valor radica en guiar al candidato para que cumpla con los requisitos legales”, explica Avella. El tiempo que los gobiernos tardan en procesar visas es variable e impredecible. Ese período es el momento ideal para estudiar y certificar el inglés: es el único paso que depende completamente del profesional y que acelera la elegibilidad. Antes de la migración definitiva, el posgrado en el país de destino es la opción con mayor respaldo institucional. Según la OCDE, los inmigrantes graduados en el país de acogida tienen tasas de empleabilidad significativamente superiores a quienes llegan solo con títulos extranjeros. Para quienes no pueden o no quieren tomar ese camino, el Sena y Compensar gestionan convenios internacionales con convocatorias activas de empleo en el exterior. La elección de la certificación de inglés es el primer paso concreto. No todas tienen el mismo alcance ni el mismo reconocimiento ante autoridades migratorias. Elegir una con aval institucional global es, según Avella, la decisión que define el resto del proceso.