Atención|Ordenan retirar una crema viral por riesgos sanitarios: piden suspender su uso de inmediato

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria por la comercialización de un producto cosmético que ganó popularidad en redes sociales como TikTok e Instagram gracias a las recomendaciones de influenciadores.

Se trata de la crema de sebo SéBella, un producto que, según informó la entidad, no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) , requisito indispensable para que un cosmético pueda ser comercializado legalmente en Colombia.

Por ese motivo, el organismo pidió a los consumidores dejar de utilizarla de inmediato y evitar comprar este tipo de productos a través de redes sociales sin verificar que cuenten con el registro correspondiente.

¿Por qué el Invima emitió la alerta?

A través de la Alerta Sanitaria N.º 197-2026, el Invima informó que detectó la promoción y distribución ilegal de la crema SéBella en diferentes plataformas digitales, luego de recibir denuncias de ciudadanos.

La entidad explicó que el producto fue catalogado como fraudulento debido a que carece de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), documento que permite verificar que un cosmético cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia antes de salir al mercado.

Además, indicó que las propiedades y beneficios promocionados en redes sociales no cuentan con respaldo oficial, por lo que no existe evidencia que permita confirmar su efectividad.

¿Qué irregularidades encontró el Invima?

Según el informe técnico de la autoridad sanitaria, tampoco fue posible identificar al titular del producto ni conocer quién es el fabricante o el importador oficial de la crema en ninguna de sus presentaciones.

Esta falta de información impide realizar el seguimiento sanitario correspondiente y representa un riesgo para los consumidores.

Por ello, el Invima reiteró que los cosméticos sin registro sanitario pueden contener ingredientes cuya calidad o composición no ha sido evaluada por las autoridades competentes.

Atención|Ordenan retirar una crema viral por riesgos sanitarios: piden suspender su uso de inmediato (@sebella15/tiktok) @sebella15/tiktok

La recomendación para quienes compraron el producto

Ante esta situación, el Invima recomendó:

Suspender inmediatamente el uso de la crema SéBella.

No adquirir el producto mientras no cuente con la autorización sanitaria correspondiente.

Evitar comprar cosméticos que se comercialicen únicamente a través de redes sociales sin verificar que posean la Notificación Sanitaria Obligatoria.

Reportar cualquier reacción adversa o evento relacionado con el uso del producto a las autoridades de salud.

¿Qué es la Notificación Sanitaria Obligatoria?

La Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) es el trámite que deben cumplir los productos cosméticos antes de ser comercializados en Colombia.

Este registro permite a las autoridades verificar aspectos relacionados con la composición, fabricación, calidad y seguridad del producto, además de identificar al fabricante, importador o responsable sanitario.

Cuando un cosmético no cuenta con la NSO, el Invima advierte que no es posible garantizar su calidad, seguridad ni eficacia, por lo que recomienda abstenerse de utilizarlo.