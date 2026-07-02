El Gobierno confirmó el traslado del feriado del 9 de julio al lunes 13 para formar un fin de semana largo de tres días. La misma fue oficializada mediante la ley 2578 y busca armar un nuevo puente festivo para que pueda ser aprovechado por millones de trabajadores.

Trasladan el feriado del 9 de julio al lunes 13

De acuerdo con la norma aprobada por el Congreso colombiano, se incorporó al calendario nacional la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Montaje EC

La medida busca formar un finde largo de tres días y remarcar la importancia histórica, cultural y religiosa de Chiquinquirá, uno de los principales centros de peregrinación del país.

De esta manera, la aplicación de la Ley Emiliani trasladará el descanso del jueves al lunes. La jornada tendrá las mismas condiciones que otras fechas festivas y aplicará tanto para empleados públicos como del sector privado.

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Quiénes podrán disfrutar del nuevo descanso de tres días

La fecha alcanzará a todos los trabajadores amparados bajo la legislación laboral. A su vez, entidades públicas, instituciones educativas y numerosas empresas deberán ajustar sus actividades al nuevo calendario oficial.

Muchas personas se preguntan sobre qué pasa si trabajo un feriado. Quienes presten servicios tendrán derecho a recibir los recargos estipulados por la normativa.

Esto aplica especialmente para actividades en donde no se puede detener la operación como servicios de salud, seguridad, transporte, comercio, atención al público e industrias que trabajan de manera continua.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial se feriados indica lo siguiente de cara al resto del año: