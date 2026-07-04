Mientras el Gobierno nacional se reordena y cierra filas con Diego Santilli en la jefatura de Gabinete, el frente peronista está partido y hay dudas de que pueda ordenarse de cara a las elecciones presidenciales del 2027. En este sentido, Javier Milei impulsa la eliminación de las PASO, lo cual podría dejar sin resolución la interna de la oposición.

“ Me imagino que implica un cierto grado de ironía que me preguntes en serio por un cronograma de visitas de Axel a Cristina . Lamentablemente, el cronograma de visitas lo está imponiendo el Poder Judicial. Cuando vio que estaba recibiendo economistas para trabajar en un programa económico, decidió restringir aún más esa cantidad de visitas ”, afirmó Mayra Mendoza al ser consultada por la cantidad de visitas del gobernador de la provincia de Buenos Aires a la expresidenta.

Fuente: prensa Cristina Kirchner Fuente: prensa Cristina Kirchner

La discusión sobre la superficie es si Axel Kicillof fue o no fue a visitar a la expresidenta a San José 1111: la interna es quién manda en el peronismo. Desde el kicillofismo creen que hay una necesidad de construir una alianza más amplia, que incluya otros frentes, pero la conducción es una incógnita que el gobernador no termina por verbalizar .

“Desde el peronismo solo no va a alcanzar”, admitió su jefe de Gabinete, Carlos “Carli” Bianco durante un panel que compartió con refrentes del socialismo, la Coalición Cívica y la UCR, y sostuvo que la construcción de una alternativa amplia frente al gobierno de Javier Milei “ es un hecho que inevitablemente va a suceder ”.

En este sentido, mientras Kicillof busca acumular poder en la amplitud de dirigentes e incluso hace viajes por el resto del país, La Cámpora reclama unidad detrás de Cristina. “La campaña es Cristina Libre”, repiten desde el interior de la agrupación a El Cronista, y en privado repiten lo que en público vociferan: Cristina es la candidata .

Por su parte, mientras el peronismo se bate a duelo de declaraciones, el Ejecutivo organizó a sus legisladores para conseguir la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias . El mecanismo que permitiría a la oposición dirimir sus diferencias de forma interna, una vez eliminado, podría terminar con las candidaturas independientes.

Si bien en un principio el Gobierno nacional no tenía lo votos ni el acuerdo para la reforma política, hoy con Diego Santilli está dando vuelta el apoyo de los gobernadores. Los hoy aliados podrían facilitarle los votos en las dos cámaras del Congreso.

En cuanto a la eliminación de las PASO, según pudo recabar El Cronista, los mandatarios que en un principio no prestaron consentimiento a la medida, podrían ser más maleables .

En Córdoba, por ejemplo, ya se habla de la posibilidad de que las PASO no sean obligatorias y de esta manera apoyar el proyecto del radical Eduardo Vischi. Esta sería la iniciativa que el gobierno podría apoyar, de contar con el acuerdo con la oposición, para ello Santilli será clave.

“Los partidos deberían hacer un esfuerzo para definir entre ellos la selección de sus candidaturas”, dijo Rogelio Frigerio un día después de la designación del nuevo jefe de Gabinete. En este sentido, desde ambos sectores descartan una mirada sobre las PASO y enfocan el problema en lugares distintos para llegar a una resolución.

“Más allá de PASO sí o PASO no. Hay un montón de cosas que discutir para adelante, hoy no está claro cómo se desarrollará esa situación”, afirmó una voz muy cercana a Máximo Kirchner en diálogo con El Cronista.

Según el riñón camporista, todavía no está claro qué quieren hacer las partes y antes de pensar en dirimir el candidato hay que pensar en “cuestiones en el medio”. “Esa mesa política hoy no existe, entonces, es medio difícil cualquier discusión”, afirmaron.

Reuters

Por otro lado, voces allegadas a la provincia de Buenos Aires señalaron que las PASO son un mecanismo inventado por el propio peronismo o kirchnerismo. “Veremos, no es momento de hablar de cuestiones electorales, sino de tratar de solucionar los problemas de la gente que son un montón por culpa de este gobierno”, afirmaron allegados al gobernador.

Sin embargo, la duda no es solamente qué pasa si el peronismo se queda sin este mecanismo a nivel nacional, sino si Kicilllof tomará la decisión de desdoblar o no la elección provincial. En 2025 el gobernador lo hizo de cara a las legislativas, ganando así la elección local, pero perdiendo por poco la nacional.

Desde el riñón de Cristina Kirchner desconocen si los planes del gobernador son desdoblar o mantener las elecciones concurrentes. Si bien, es cierto que Kicillof no le conviene esta estrategia, los barones del conurbano presionan por esta salida.

“Todo lo que sea definiciones, hasta que no haya una posibilidad de encuentro, discusión, debate, lo que sea, no hay, es todas suposiciones”, cerraron desde el cristinismo.