Los trabajadores mexicanos son altamente valorados a nivel mundial, y las ventajas que ofrecen al momento de ser contratados son equiparables con las de prácticamente cualquier otro país.

Imagen ilustrativa de un trabajador mexicano que no entiende inglés. Foto creada con Gemini

En el entorno del nearshoring, los trabajadores mexicanos ofrecen muchas ventajas, con costos laborales muy bajos, o con una amplia disponibilidad de talento que son similares a los países más competitivos del mundo, dijo George Atuahene, CEO y fundador de Ataraxis, una empresa especializada en subcontrataciones offshore para Estados Unidos.

La subcontratación offshore consiste en contratar profesionales cualificados de otros países para que trabajen de forma remota para las empresas basadas en Estados Unidos, lo que ofrece ventajas tales como menores costos, con funciones como soporte administrativo, atención al cliente, contabilidad, marketing, informática y operaciones administrativas en el sector salud.

Las empresas que lo hacen bien consiguen más tiempo, menores gastos generales y un equipo que realmente cumple con sus objetivos.

La relación México-Estados Unidos está en un momento de alta tensión ante la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que está en uno de sus puntos clave, pues el 1 de julio se realizará la primera reunión tripartita para el diálogo sobre el futuro inmediato y de largo plazo del acuerdo.

México y Estados Unidos concluyeron la semana pasada la segunda reunión formal previa al inicio de la revisión del T-MEC.

En este sentido, los trabajadores mexicanos son clave para la economía estadounidense tanto dentro como fuera del territorio de la economía más grande del mundo, y además son altamente valorados.

De acuerdo con el estudio “Global Outsourcing Talent Index”, elaborado por Ataraxis, y que incluye la medición de la competitividad de los empleados de 193 países reconocidos a nivel mundial.

Ahí, México obtiene una calificación de 90 sobre 100 en los costos laborales, y una calificación similar en la disponibilidad de talento.

¿En qué destacamos?

En entrevista con El Cronista, el especialista en subcontratación offshore afirmó que los trabajadores mexicanos destacan por distintos motivos, siendo el primero la cercanía geográfica con Estados Unidos, debido a que esto se alínea con los husos horarios y permite coordinar de mejor forma las labores con las matrices.

El segundo punto se trata de los costos laborales: “Hay una enorme oportunidad de reducir los costos del personal, porque contratar en Estados Unidos es extremadamente caro. Los costos laborales aumentan cada año, y Estados Unidos tiene una fantástica oferta de talento, pero la de México se acerca al mismo nivel, pero a la mitad del costo”, detalló.

George Atuahene añadió que no solo se trata de los salarios, las prestaciones y los impuestos de nómina.

Solo los impuestos a la nómina representan 7.5% del costo total por cada trabajador.

A esto se suma el costo de Medicaid, el programa de salud pública de Estados Unidos, que representa un costo mensual de u$s 500 a u$s 1,000 dólares mensuales por cada trabajador, lo que representa entre MXN $8,700 y MXN $17,400.

El rango alto del costo de Medicaid representa alrededor de 85% del salario base promedio mensual registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establecido en aproximadamente MXN $20,400.

A esto se suman otros costos fiscales y de seguros que establece la ley, lo que representa entre 15% y 20% del costo laboral por cada trabajador contratado por Estados Unidos.

Otro factor que juega a favor de los trabajadores mexicanos es que en Estados Unidos los puestos que se subcontratan tienen un salario base que es tres o hasta cuatro veces más caro que el salario mínimo en México.

“Una compañía en Estados Unidos puede pagar fácilmente dos salarios mínimos a un trabajador mexiano y aún así tener ahorros significativos en costos, y el trabajador mexicano tendría una calidad de vida muy superior, gracias a eso”, dijo.

Además, de los costos, México cuenta con trabajadores altamente calificados y un bono demográfico que todavía se mantiene vigente, aseguró el especialista.

El factor clave

Pese a las varias ventajas que ofrecen los trabajadores mexicanos, el ranking general de Ataraxis le da una calificación promedio de 73 a México, lo que lo ubica en el sitio 62 entre los 193 países evaluados.

El estudio integra cinco calificaciones, dentro de las cuáles, México aprueba en cuatro: en costo laboral obtiene una nota de 90 en una escala de 100, que se repite en la disponibilidad de talento. Mientras tanto, en infraestructura digital y estabilidad de los negocios obtiene una calificación de 60.

El último factor que analiza es el que hunde la calificación de México hasta el sitio 62, pues apenas obtiene una calificación de 20 puntos sobre 100 posibles.

No se trata de maestrías o doctorados, no se trata tampoco de calidad educativa o bono demográfico.

Es un viejo problema que ha aquejado a los mexicanos desde el inicio de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Pese a ser vecinos de una economía donde predomina el inglés y que domina la cultura internacional, la eficiencia en el dominio del idioma es el principal obstáculo que los mexicanos deben superar para mejorar su atractivo para las empresas estadounidenses.

De acuerdo con una encuesta de Pearson, publicada en 2023, apenas 5% de los mexicanos tienen un nivel intermedio o superior en el dominio del idioma inglés, lo que equivale a apenas 6 millones de los 133 millones que habitan el país.

“Ese es el otro lado de la moneda. México es uno de los países que obtuvo las peores calificaciones en eficiencia en inglés, en la Encuesta Global de Talento. Su puntuación fue de 20 sobre 100. Si el talento mexicano quiere mantener su atractivo con empleadores de Estados Unidos, deben reducir la brecha en su competencia en inglés”, dijo.

Al comparar a México con Brasil, que se ubicó en el sitio 13 del ránking, el país vence a la nación sudamericana en disponibilidad de talento por 10 puntos, y prácticamente empata con el apartado de costos laborales.

Además, México supera a Brasil en estabilidad de los negocios, pero la economía más grande de América Latina es mejor en infraestructura digital.

“La brecha más grande está en la competencia en el inglés, donde Brasil alcanzó 60 puntos sobre 100, mientras que México anotó 20”, comentó George Atuahene.

El dominio del inglés tiene una gran importancia, pues Estados Unidos es el principal país que subcontrata trabajadores a nivel global, concluyó el CEO de Ataraxis.