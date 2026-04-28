Aunque parece que la inteligencia artificial (IA) realmente piensa, no es así. Enrique Camacho, quien es pionero en adopción empresarial de IA en la región y CEO de eSource Capital –principal socio de Google Cloud en América Latina–, la define como un modelo matemático de probabilidades que tiene la función de predecir cuál es la próxima palabra, frase o pixel en una imagen. En entrevista con El Cronista, explicó que estas probabilidades se alimentan de la vasta información disponible en internet, la cual fue absorbida por los modelos para lograr una alta precisión en sus predicciones. Hoy, además, estos modelos de IA se están alimentando también de la información de las empresas, a veces confidencial, cada vez que sus empleados utilizan una herramienta de IA para facilitar su trabajo y hacerlos más productivos. Camacho alerta que el uso de herramientas gratuitas por parte de los empleados representa una de las mayores vulnerabilidades para la propiedad intelectual de las empresas. La información que se sube a estas plataformas se utiliza para alimentar y entrenar el modelo de lenguaje (LLM), lo que significa que los datos dejan de ser privados. Muchos empleados utilizan herramientas gratuitas para analizar números o redactar correos, subiendo inadvertidamente información confidencial de la empresa a servidores externos sin control de privacidad, advierte Camacho. Las empresas deben controlar y proveer herramientas pagadas a sus empleados para evitar que suban información confidencial a modelos públicos, recomienda Camacho. “Las empresas van a tener que pagar por los servicios de los chatbots de IA para sus empleados porque si no, van a utilizar las gratuitas”. Contrario a lo que podría pensarse sobre los altos costos de implementar herramientas de IA en las empresas, Camacho considera que “no es realmente muy costoso; va a ser más costoso no tener una herramienta de inteligencia artificial para los empleados”. El experto aseguró que existen opciones asequibles y ejemplificó que Google Workspace ya integra estas funciones en sus planes corporativos. La adopción de la IA debe estar integrada en la estrategia general y no verse como una herramienta aislada. Contrario a la percepción común, Latinoamérica es una de las regiones que más rápido adopta estas tecnologías debido a su historial de “deuda tecnológica”, afirma Camacho. La banca y los seguros encabezan la adopción mediante el uso de agentes de IA para optimizar procesos operativos y regulatorios (como el Know Your Customer). Camacho concluye que la integración de la IA en el entorno corporativo no es simplemente una actualización de software, sino un cambio fundamental en cómo operan las herramientas digitales.