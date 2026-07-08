Durante mucho tiempo, el cuidado de las personas dentro de las organizaciones fue considerado una iniciativa positiva, pero separada de los resultados económicos. Se lo asociaba al bienestar, al clima laboral o a la responsabilidad social, como si se tratara de dimensiones importantes pero secundarias frente a los objetivos de negocio.

Sin embargo, la evidencia acumulada en los últimos años muestra que la relación entre cultura organizacional y desempeño empresarial es mucho más profunda de lo que tradicionalmente se creía. Hoy resulta cada vez más claro que las organizaciones que construyen culturas de alta confianza no solo generan mejores experiencias para sus colaboradores, sino que también desarrollan ventajas competitivas que impactan directamente en sus resultados.

Cuando las personas trabajan en entornos donde existe confianza, compromiso y colaboración, los efectos se reflejan en múltiples dimensiones de la organización. Los equipos se adaptan con mayor rapidez a los cambios, trabajan de manera más integrada entre áreas y muestran una mayor disposición a asumir desafíos. A su vez, las empresas logran retener talento clave, preservar conocimiento crítico y reducir los costos asociados a la rotación.

La innovación es otro de los aspectos que se ve fortalecido. Las culturas de confianza generan condiciones más favorables para que surjan nuevas ideas, soluciones y oportunidades de crecimiento. Del mismo modo, la experiencia de los clientes también se beneficia, ya que la calidad del servicio suele estar estrechamente vinculada con la experiencia que viven quienes forman parte de la organización.

Clima que impacta en números

En Argentina, de acuerdo a los miles de datos que hemos relevado, los colaboradores de organizaciones con culturas de alta confianza tienen hasta un 15% más de probabilidades de querer permanecer en la empresa. La disposición a realizar un esfuerzo adicional es aproximadamente un 20% superior y los niveles de innovación percibida pueden ser hasta un 29% más altos. Además, estas organizaciones muestran una mayor capacidad para ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes.

Cuando las personas trabajan en entornos donde existe confianza, compromiso y colaboración, los efectos se reflejan en múltiples dimensiones de la organización. (Fuente: Archivo)

Estos indicadores forman parte de una cultura de confianza, que genera comportamientos que impactan positivamente en el desempeño organizacional.

Cuando las personas permanecen más tiempo, se comprometen más, innovan con mayor frecuencia y brindan un mejor servicio, se fortalecen las bases que sostienen el crecimiento y los resultados a largo plazo.

Uno de los desafíos para comprender esta relación es que el impacto de la cultura no suele observarse de manera inmediata en un balance financiero. Resulta más sencillo medir una inversión tecnológica o una reducción de costos que cuantificar cuánto valor aporta un equipo más comprometido o una menor rotación. Por eso, muchas veces persiste la percepción de que el cuidado de las personas es correcto desde el punto de vista humano, pero tiene una incidencia limitada en el negocio.

Sin embargo, cuando se analizan los resultados a mediano y largo plazo, las organizaciones con culturas de alta confianza muestran ventajas competitivas sostenidas. La cultura no reemplaza a la estrategia, pero sí determina qué tan bien una organización puede ejecutarla. En ese sentido, las compañías más avanzadas ya no consideran la experiencia de los colaboradores como un objetivo separado del negocio, sino como una condición necesaria para crecer, innovar y sostener resultados en el tiempo.

Resultado por empleado

Una de las formas más concretas de observar la relación entre cultura y resultados es a través del indicador Revenue per Employee (RPE), o Ingresos por Empleado. Esta métrica mide cuánto valor económico genera una organización por cada colaborador y permite vincular de manera directa la experiencia de las personas con el desempeño empresarial.

Nuestra investigaciones muestran que las organizaciones con altos niveles de confianza obtienen resultados significativamente superiores en este indicador. De acuerdo con datos globales de GPTW, las empresas que integran la lista Fortune 100 Best Companies to Work For generan, en promedio, 8,5 veces más ingresos por empleado que el promedio del mercado.

La explicación no radica en trabajar más horas o contar con menos personal. Lo que diferencia a estas organizaciones es que las culturas de alta confianza favorecen comportamientos que impactan directamente en la productividad: mayor colaboración, más innovación, mejor adaptación al cambio, menor rotación y una mayor disposición a realizar esfuerzos adicionales.

Es por todo esto que la cultura organizacional dejó de ser un aspecto accesorio para convertirse en un factor estratégico que impulsa la competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas.