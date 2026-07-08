En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este miércoles, 8 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,23 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,39% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos tres días. Este crecimiento constante sugiere un aumento en la confianza del mercado por parte de los inversores.

En la última semana, la cotización de Ripple cayó un 5.12% y en el último año acumula un descenso del 58.69%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo; esta evolución evidencia un comportamiento claramente bajista y una elevada volatilidad y riesgo para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 44.65%, lo que es menor que la volatilidad anual del 55.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.