El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, informó que hasta el momento se logró contactar a más de 2 mil menores y que se espera que la cantidad de reincorporados al sistema supere la del año 2025, cuando retornaron 3 mil estudiantes.

Si bien los niños y adolescentes alejados del sistema educativo representan una proporción reducida, cada caso importa. Por esta razón, la ANEP desplegó, en coordinación con otras instituciones relacionadas con la infancia, la estrategia de revinculación educativa conocida como “Volvé a tus Sueños”.

Hasta el año 2024 -en el gobierno de Luis Lacalle Pou- la estrategia era suspender el pago de la Asignación Familiar. Con este procedimiento sólo regresaron unos 300 estudiantes de los 5 mil, recordó Caggiani.

En 2025 se desarrolló un operativo que involucró a los ministerios de Desarrollo Social y Educación y Cultura, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Banco de Previsión Social (BPS), con la colaboración del Ministerio del Interior y organizaciones se convocó a 5.200 estudiantes y se logró que volvieran 3 mil.

Para este año la estrategia de revinculación comenzó a implementarse hace tres semanas. Los datos parciales revelaron que había 5.212 personas en edad de cursar la educación obligatoria.

“Estamos en pleno proceso de irlos a buscar y recolectar la información de por qué no están vinculados”, explicó Caggiani. Al momento, se logró contactar a más de 2 mil estudiantes, explicó.

Estudios y trabajo

Los equipos se comunicaron con las familias y trabajan para ofrecerles soluciones que permitan su retorno, además de mantener los nexos para que no vuelvan a dejar el sistema.

“Hay un trabajo importante de todas las instituciones educativas, porque la desvinculación es un proceso. Uno no se desvincula de un día para el otro. La revinculación implica, de vuelta, encontrar el lugar en la agenda todos los días”, sostuvo.

Muchas veces, los adolescentes no están en el centro educativo porque están trabajando o cuidando a alguien, aclaró.

Esto lleva a alcanzar un acuerdo entre la institución educativa y la familia y “mover algunas cosas de la política pública” para que ese joven pueda seguir algún proyecto educativo.

Imagen creada con ChatGPT

“Vamos a seguir revinculando, haciendo seguimiento y apostando a que cada uno que no esté lo vamos a ir a buscar”, insistió Caggiani, quien consideró este proceso de dos años un aprendizaje muy bueno.

Mayor asistencia a clase

Para mejorar las trayectorias educativas de quienes están en el sistema, se procura aumentar la asistencia a clase y, por ende, los niveles de aprobación.

En 2025, se adoptó una hoja de ruta vinculada a la asistencia, ya que Uruguay no había logrado retomar los niveles anteriores a la pandemia.

El jerarca señaló que esto no solo mejora aprendizajes, sino que fortalece el sentimiento de pertenencia al centro educativo, favorece el acceso al resto de la matriz de protección social y contribuye a detectar y atender situaciones de violencia.

En este sentido, se desplegaron campañas de bien público y acciones de comunicación a las familias, explicó Caggiani.

Se articuló con Salud Pública, lo que permitió regularizar miles de Carnés del Niño que estaban vencidos, y con el Ministerio del Interior por temas de seguridad.

EFE

También se elaboraron materiales para los centros de educación media, con un conjunto de soluciones conceptuales y actividades para trabajar con los estudiantes.

“Hicimos todo lo que fue posible y eso reportó mejoras en la asistencia, tanto en inicial, como en primaria y educación media”, relató.

Extensión del tiempo pedagógico

A esto se suma la política definida por esta administración respecto a impulsar la extensión del tiempo educativo, para brindarles la posibilidad de aprender una segunda lengua, practicar deporte o realizar actividades artísticas.

Con el objetivo de duplicar las propuestas con extensión del tiempo pedagógico, se duplicó el acceso a la alimentación en media básica, de 20 mil a 40 mil beneficiarios.

Además, este verano se ofreció, por primera vez, una propuesta educativa en centros de educación media, que se prevé ampliar en 2027.

La iniciativa incluyó actividades acuáticas, salidas didácticas y campamentos. “Esto permite que tengan propuestas más integrales y que las familias tengan un espacio de cuidado de confianza, como es la educación pública”, dijo el jerarca.

La aprobación mejoró en todos los niveles

Estas acciones y las modificaciones en los aspectos curriculares conllevaron un efecto positivo en la aprobación, porque, si los estudiantes asisten más días a clase, aprenden más y aprueban, explicó Caggiani.

Se estima que, en todos los niveles y modalidades, la mejora fue de dos o tres puntos porcentuales, guarismo que revela un mejor ritmo que en años anteriores, sobre todo, en primaria, media básica y algunas propuestas de educación técnica.