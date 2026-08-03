AT&T México, en colaboración con Endeavor México y el Tecnológico de Monterrey, seleccionó a tres startups mexicanas lideradas por mujeres como ganadoras de la tercera edición de eNOVADORAS 2026, un programa que busca acelerar empresas de base tecnológica con soluciones de inteligencia artificial para sectores como salud mental, retail y salud visual.

Las compañías fueron elegidas entre 45 proyectos inscritos y accederán a un programa de aceleración y mentorías impartido por Endeavor México y el Tecnológico de Monterrey, que concluirá con una presentación de resultados en la Ciudad de México. Además, podrán acceder a un fondo de contrapartida de hasta u$s 100,000 dólares para impulsar el desarrollo de sus proyectos.

Miguel Casas, gerente de Asuntos Externos y Sustentabilidad de AT&T México, explicó en una entrevista anterior con El Cronista que el programa nació en 2022 tras identificar una brecha en el ecosistema emprendedor femenino, donde muchas fundadoras enfrentan mayores dificultades para acceder a redes de contacto, conocimiento y financiamiento.

“Nos enfocamos precisamente en cómo acompañamos a estas mujeres con conocimiento, visibilización, asesorías con expertos y algo muy importante: el capital”, afirmó.

Con esta edición, eNOVADORAS acumula más de 150 iniciativas participantes desde su creación. En las dos convocatorias anteriores, el programa apoyó a 15 emprendimientos mediante procesos de aceleración y financiamiento, como parte de la estrategia de AT&T México para impulsar el emprendimiento tecnológico liderado por mujeres.

Casas señaló que la evolución de eNOVADORAS ha seguido el grado de madurez de las startups participantes. Mientras la primera generación estuvo enfocada en proyectos que aún validaban su producto, las siguientes convocatorias buscaron empresas con modelos de negocio más consolidados para acelerar su crecimiento mediante mentorías y acceso a financiamiento.

Las startups ganadoras de este año son:

Cuéntame (salud mental). Fundada en 2018 y dirigida por su cofundadora Regina Espinoza Athié, desarrolló una plataforma de salud mental ocupacional que combina el criterio clínico de especialistas con inteligencia artificial y análisis de datos para ayudar a las empresas a fortalecer el bienestar psicológico de sus colaboradores.

Getin (retail). Creada en 2016 y encabezada por su cofundadora Anabell Trejo Branch, ofrece una plataforma de analítica para tiendas físicas que mide en tiempo real variables como tráfico, permanencia y conversión de clientes. La empresa monitorea más de 7,000 puntos de venta de más de 180 marcas y utiliza inteligencia artificial para convertir esa información en recomendaciones operativas.

PROSPERiA (salud visual). Fundada en 2020 y dirigida por su cofundadora Cristina Campero Peredo, desarrolló retinIA, una plataforma basada en inteligencia artificial entrenada con datos de población mexicana para apoyar la detección no invasiva de retinopatía diabética. La solución ha sido utilizada para evaluar a más de 155,000 pacientes.

Para AT&T México, el objetivo del programa trasciende el apoyo a startups individuales. “Es una inversión que estamos haciendo para crear impacto en México y crear más trabajo en México”, aseguró Casas, quien añadió que la empresa de telecomunicaciones da seguimiento a los proyectos para acompañar la aplicación de los recursos y medir sus resultados.