Se acerca el diluvio de agosto con 72 horas de tormentas, lluvias fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a 70km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, prevé un temporal de lluvias que se extenderá durante varios días sobre buena parte del territorio mexicano, acompañado de vientos fuertes y temperaturas extremas en el norte del país.

Lluvias fuertes en la mayor parte del país

De acuerdo con el pronóstico oficial, el monzón mexicano, junto con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional. Además, el desplazamiento de la onda tropical número 23 intensificará las lluvias en distintas regiones, con puntos de lluvia intensa en zonas de Sonora, Sinaloa y Durango.

Pronóstico del clima para el martes 4 de agosto. Hernández Comi Boris Isauro

A esto se suma la onda tropical número 24, que se desplazará sobre la península de Yucatán, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país, incluida esa península.

El SMN también prevé rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en Baja California, el golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, superando en varios casos los 60 km/h mencionados para esta temporada.

Calor extremo y contrastes de temperatura

Mientras el sur y el centro del país enfrentan las lluvias, el norte registrará temperaturas muy altas. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en varias entidades del norte, con temperaturas superiores a los 45°C en Baja California y Sonora.

También prevalecerá una onda de calor en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, mientras que otras regiones del país registrarán temperaturas de entre 30°C y 40°C, según el detalle por entidad del SMN.

El organismo recomienda seguir sus canales oficiales para conocer las actualizaciones del pronóstico, ya que este aviso se revisa varias veces al día y puede modificarse según la evolución de los sistemas meteorológicos en curso.