Así es cómo Ethereum, la segunda blockchain más conocida, va a seguir cambiando

Ethereum es una de las plataformas de software de código abierto basadas en blockchain más populares. Su objetivo es combinar partes de Bitcoin con otras cosas que hay en Internet. Con todo esto se habla de una internet descentralizada donde los usuarios pueden ejecutar código y crear aplicaciones. Pero, ¿es realmente así?

Según José Trajtenberg, CEO de Xcapit -billetera no custodial, multi blockchain y open source-, "Ethereum está descentralizada y justamente su valor radica en lo atomizados que están sus nodos, que permite confiabilidad para el usuario de la red. La red más confiable por capacidad instalada es Bitcoin , pero a pesar de ello, su configuración de POW (Proof of Work), no permite su escalabilidad hacia la transaccionalidad . Por esta razón Ethereum tomó decisiones en torno a volverla una red más escalable que, aún descentralizada y segura, permita la inclusión de toda la población".

Por la crisis, el dólar digital más usado puede irse a cero: cuáles son las señales de peligro



Mientras Bitcoin explota, hay 3 opciones de inversión para sacarle ganancias a la crisis



Pero ¿qué cambios podemos esperar con The Merge? "Podemos esperar la reducción de costos transaccionales que permitan su adopción masiva, para todos aquellos que todavía dudaban de ella por razón de los valores del gas. Así también, una red más sustentable y sostenible en términos de cómo se mina, cómo se validan y proceden las transacciones, lo cual alude a tener en cuenta el ambiente también. Aún hay muchos cambios que quedan por verse, y el impacto todavía no está totalmente a la vista, ya que el rol de los mineros de la red queda como una gran incógnita, y habrá que ver cómo evoluciona", señaló Trajtenberg.

El CFO de Let´sBit -una de las crypto-exchange más importantes de LatAm enfocada ofrecer servicios financieros de calidad-, Santos Barrio, afirmó que Ethereum es una de las dos redes realmente descentralizadas en el mundo, donde no existen entidades ni personas capaces de censurarlas o influenciar definitivamente su destino, ni siquiera sus fundadores.

"Si bien existen corporaciones con intereses sobre Ethereum, como en cualquier proyecto de su tamaño, ninguna tiene la capacidad de controlar la red la que es efectivamente gobernada por miles de nodos autónomos alrededor del mundo", indicó.

Luego señaló: "Una muestra de la fuerza de Ethereum como proyecto es justamente el merge, que fue un éxito a pesar de dañar económicamente a los intereses de grandes mineros, pools y productores de chips en todo el mundo".





"El merge vuelve a Ethereum más escalable y sustentable. Escalable gracias a Sharding, una solución que permite que Ethereum almacene y acceda a información de una manera más eficiente (a través de shard chains) mejorando su proceso de verificación de transacciones. Sustentable dado que el nuevo mecanismo de consenso, proof of stake no requiere el consumo de energía en computadoras que procesan transacciones (mineros) lo que reduce el consumo energético en más de 90%", detalló.

Para Santos Barrio, el Merge es uno de los eventos más esperados de la historia de Crypto. "Fue postergado en varias ocasiones, al punto de que muchos actores consideraron que nunca sucedería o que su lanzamiento sería un fracaso técnico. El éxito del Merge nos permite ingresar en una nueva etapa del desarrollo de blockchain", puntualizó.





¿Es Ethereum realmente una iniciativa descentralizada o está manejada en su mayoría por grandes corporaciones? Según Leo Elduayén, CEO de Koibanx -compañía líder en tokenización financiera utilizando tecnología blockchain-, "ETH pasó de ser Proof of work (Prueba de trabajo) a Proof of stake (prueba de participación). La descentralización de PoW se mide a través del poder de cómputo, esto quiere decir que mientras más distribuido esté el poder de cómputo, más seguro es. Como actualmente ETH pasó a ser PoS, la descentralización se mide a través de la distribución de los tokens en staking".





"Hoy en día, la distribución de los tokens en staking está bastante centralizada. Hay que tener en cuenta que si los tres principales stakers de la blockchain se ponen de acuerdo para atacar este protocolo, probablemente se encuentre en peligro (aunque no tienen incentivos para hacerlo), igual que sucedería si los principales mineros (en un escenario de prueba de trabajo lo hicieran)", explicó.





Y continuó: "En este estadío, donde la migración acaba de suceder , muchos grandes jugadores (exchanges centralizados como lo son Coinbase, Kraken, etc) ofrecían una manera fácil y rápida para que muchos usuarios puedan participar del staking de manera temprana. Esta es una de las principales razones por las cuales hoy estos pools de staking presentan una concentración mayor. Es esperable que a medida que pase el tiempo vaya bajando la concentración de estos pools volviendo a los niveles de centralización / descentralización que Ethereum supo tener cuando funcionaba bajo el protocolo de PoW."





"No veo en el tipo de protocolo una gran diferencia en lo que refiere a la centralización o descentralización. En definitiva, siempre habrá un porcentaje no menor (20-50% según el protocolo) que continuará concentrado más allá del mecanismo de consenso que el mismo utilice", añadió. Para Elduayén, algunos de los cambios más importantes que sucederán con the Merge son:

Blockchain más ecofriendly: disminuirá el uso de recursos dado que ya no habrá más mineros que compitan para validar cada bloque.

Supply deflacionario: A día de hoy se queman entre 1.000 y 1.600 ETH, por lo cual se proyecta una inflación anual entre el 0% y -2% (lo que sería deflación).

Probablemente habrá un aumento de Txs (Transacciones por segundo).







Concepto erróneo



Sandeep Nailwal, socio gerente de Symbolic Capital y co-fundador de Polygon -la plataforma de escalabilidad Ethereum descentralizada que permite a los desarrolladores crear dApps escalables y fáciles de usar con tarifas de transacción bajas sin sacrificar la seguridad- compartió una perspectiva interesante: "Un concepto erróneo sobre The Merge es que va a reducir las tarifas de gas en Ethereum. Este no es el caso: reducirá la huella de carbono de la red en casi el 100%, pero no eliminará las altas tarifas de gas que han sido un gran problema para el ecosistema. Las altas tarifas de gas de la red Ethereum y la velocidad lenta continuarán creando altas barreras de entrada".





Según Baek Kim, socio de Hashed, "El paso de Ethereum a un mecanismo PoS cambia fundamentalmente la dinámica de poder en la industria cripto".





¿Descentralizado o no?

Para Ulises Alzogaray, country manager de Bitwage -la plataforma pionera en pago de honorarios en criptomonedas más elegida por los trabajadores, freelancers y exportadores de servicios- en Argentina, "Ethereum es una iniciativa descentralizada aunque no al 100%".

"Hay algunos factores centralizadores que ponen de entredicho esta cualidad que muchos entusiastas de Ethereum le adjudican, y el merge no ha hecho más que agravar esa centralización. La unica iniciativa crypto 100% descentralizada es Bitcoin", aclaró.

"Con el Merge, Ethereum luego de una larga espera ha puesto a sus nodos validadores a trabajar dejando atrás la minería con prueba de trabajo. Sin embargo, este cambio viene acompañado de algunos problemas que pueden afectar a la red como es la centralización. Como prueba de esto tenemos el caso de las plataformas de pools de staking, las cuales representan un gran porcentaje del staking total y concentran un enorme poder sobre Ethereum. En la actualidad, Kraken, Lido, Coinbase y Binance, tienen más del 60% de todo el staking", expresó.

El debate

Martín González, CEO cofundador de BAG -compañía de tecnología blockchain que ofrece herramientas diseñadas especialmente para el arte y la cultura- habló también sobre Ethereum y el debate acerca de la descentralización.





"Para poder ser validador en ETH se debe contar con 32 ETH, más de 40 mil dólares a precio de hoy. Eso concentra la cantidad de validadores posibles. Para que cualquier con menos de 32 ETH pueda validar, tiene que participar en un pool como Lido. Estos pooles junto con grandes exchanges (Binance, Coinbase), concentran fuertemente los validadores (7 validadores concentran más de 2 ⁄ 3 ). ¿Es esto centralizado? ¿Pueden censurar? Son debates interesantes", argumentó.





Después sostuvo: "En mi opinión es una arista a la que le presta mucha atención. Sobre todo por el poder de censurar o no, conforme a regulaciones que existen y sobre todo que vendrán".





"El Merge fue un cambio en el protocolo de consenso desde Proof of Work hacia Proof of Stake, ahora los bloques en vez de ser minados son acuñados por los validadores. El primer cambio radical es el consumo de energía, con una reducción del 99,95%. El Merge redujo el consumo GLOBAL de energía un 0,2%, muchísimo. Para el usuario no existen cambios en la interfaz ni tampoco en los smart contracts, la red cambió el protocolo de consenso pero el usuario no nota la diferencia. En cuanto al gas, el Merge no tiene como funcionalidad reducirlo sino que habrá que esperar al sharding, que se espera esté en producción en los próximos años. El Merge también cambió el ritmo de emisión de ETH y por momentos se volvió deflacionario", aseveró.





"Fueron muchos años de trabajo de muchísima gente y los resultados fueron sorprendentes. La red está funcionando según lo previsto y las expectativas para lo que viene (The Surge, The Verge, The Purge y The Splurge) son altas. Los desafíos de seguridad, descentralización y sobre todo de censura (casos como Tornado Cash y USDC) son los que más hay que prestarle atención. Cómo juegue la regulación sobre todo en USA (¿security o no?) será fundamental para el rumbo de Ethereum", concluyó.