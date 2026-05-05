El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las AFAP acordaron iniciar un proceso de trabajo tras las propuestas surgidas del Diálogo Social sobre el sistema previsional, informó el ministro Gabriel Oddone. El esquema prevé una agenda consensuada, reuniones semanales y un plazo de 60 días de trabajo reservado para “encontrar espacios de mejora, de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo entiende que es necesario”, explicó el jerarca. Oddone remarcó que el sistema previsional seguirá organizado en torno a administradoras de fondos de pensiones públicos y privados, y que los fondos de ahorro individuales son propiedad de los afiliados. Dentro del diálogo se abordarán costos y comisiones del sistema; aspectos regulatorios del portafolio; las formas en que las AFAP compiten en la gestión del ahorro previsional; y eventuales modificaciones a la organización industrial de la actividad. Las AFAP podrán además proponer otros temas que consideren relevantes para evaluar junto al MEF.