La principal idea es captar inversores del vecino país, tras un almuerzo programado entre diferentes empresarios de variados rubros. No es la primera vez que el mandatario viaja por el día a destinos cercanos para disertar sobre Uruguay, y mostrar, de este modo, las fortalezas que tiene el país como inversor de capital extranjero. Meses atrás lo había hecho con un grupo de empresarios, pero en Argentina. En aquella oportunidad, también estuvo acompañado del canciller, y el embajador uruguayo en el país vecino.