Durante años, cuando se hablaba de Argentina en el ecosistema emprendedor global, aparecía una definición recurrente: un gran semillero de talento. Ingenieros destacados, fundadores resilientes, compañías capaces de resolver problemas complejos en contextos desafiantes. Pero pocas veces el país era percibido también como un mercado desde donde construir empresas de escala regional o global.

Esa conversación empieza a cambiar.

Los datos más recientes del ecosistema emprendedor argentino muestran señales que merecen atención. El reciente informe de inversión en capital emprendedor elaborado por ARCAP refleja que, durante 2025, las startups argentinas levantaron u$s 270 millones en 73 transacciones. En los primeros meses de 2026, ya se anunciaron rondas por más de u$s 400 millones.

Es un dato relevante, aunque no necesariamente por el monto en sí mismo. El venture capital no se interpreta correctamente mirando una sola foto anual. Es una industria de ciclos largos, donde muchas veces los movimientos más importantes suceden debajo de la superficie antes de reflejarse plenamente en los números.

Y hay señales de fondo que empiezan a ser consistentes.

La primera tiene que ver con la maduración del ecosistema. Más de la mitad de las transacciones registradas en 2025 fueron rondas pre-seed, lo que indica que siguen naciendo nuevas compañías, nuevos equipos fundadores y nuevas tecnologías. Cuando un ecosistema mantiene activo su semillero, incluso en contextos complejos, demuestra capacidad de regenerarse.

También estamos viendo una mejora en la calidad y experiencia de todos los actores involucrados. Hay emprendedores más sofisticados, con ambición regional desde etapas tempranas, y fondos con mayor trayectoria, especialización y capacidad de acompañamiento. Esa combinación hace que las compañías crezcan de manera más saludable y tengan mejores probabilidades de escalar.

Una señal adicional de maduración -todavía incipiente, pero relevante- tiene que ver con la capacidad de algunos fondos de empezar a generar liquidez. El venture capital funciona como un ciclo: el capital entra, ayuda a construir compañías y, eventualmente, encuentra caminos de salida que permiten reinvertir y sostener el ecosistema.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

A nivel global, la industria todavía enfrenta un escenario desafiante en materia de distribuciones y desinversiones. La falta de liquidez sigue siendo uno de los principales desafíos para muchos fondos. Sin embargo, en América Latina empezamos a ver algunos casos que muestran mayor madurez, con adquisiciones estratégicas, consolidación entre compañías y fondos que comienzan a atravesar sus primeros ciclos de retorno de capital. En nuestro caso particular, desde Alaya hemos visto señales positivas durante este año, aunque todavía sería apresurado extrapolarlo al conjunto de la industria.

Hay además un cambio tecnológico que vuelve especialmente interesante este momento. La inteligencia artificial ya dejó de ser una conversación futura. Está transformando industrias enteras, acelerando productividad y creando nuevas oportunidades de negocio.

En fintech, sector que históricamente recibe una parte muy relevante de las inversiones, todavía vemos una enorme avenida de crecimiento. Primero se digitalizó el dinero. Después llegaron los pagos digitales y las billeteras. Ahora empieza una nueva etapa donde crédito, seguros, ahorro e inversión todavía tienen mucho espacio para reinventarse. La inteligencia artificial puede acelerar esa transformación de manera exponencial.

Igual de importante es el impacto que esa transformación puede tener en la vida de las personas. En una región donde todavía existen fuertes brechas de acceso financiero, las nuevas tecnologías permiten ampliar inclusión, democratizar herramientas de ahorro e inversión, mejorar el acceso al crédito y generar mayor bienestar económico. Muchas de las compañías que hoy nacen desde América Latina no solo están construyendo negocios escalables; también están resolviendo desafíos estructurales vinculados al desarrollo financiero de millones de personas.

Sin embargo, sería un error pensar que la oportunidad está únicamente en software financiero.

Uno de los datos más interesantes del informe es el protagonismo creciente de sectores intensivos en conocimiento. Biotech fue el vertical con mayor cantidad de transacciones durante 2025, seguido por fintech, healthtech y agtech. Esto no es casualidad. Argentina tiene capacidades científicas, técnicas y productivas muy competitivas a nivel global.

También empieza a aparecer una conversación más potente entre startups y sectores estratégicos de la economía real. Energía, minería, agroindustria y salud demandan cada vez más innovación para ganar eficiencia, sostenibilidad y productividad. La tecnología no reemplaza esas industrias; las potencia.

En paralelo, el ecosistema se vuelve más federal y diverso. Casi la mitad de las startups financiadas ya están fuera de Buenos Aires y la participación de mujeres fundadoras alcanzó su nivel más alto desde que se releva el indicador. Particularmente en biotech, vemos cómo científicas e investigadoras empiezan a transformar conocimiento en compañías de impacto.

Hay además otro fenómeno que vale la pena observar desde una perspectiva regional y global. El talento latinoamericano ya no piensa exclusivamente en resolver problemas locales. Cada vez más emprendedores construyen desde la región para el mundo. Fundadores argentinos, peruanos o colombianos operan desde San Francisco, Miami o Ciudad de México, mientras mantienen equipos distribuidos y desarrollan tecnología con alcance internacional.

Eso también explica por qué vuelve a crecer el interés de inversores globales sobre América Latina. A medida que los mercados recuperan dinamismo, el talento emprendedor vuelve a ocupar un lugar central en la conversación.

Argentina todavía enfrenta desafíos y nadie debería subestimarlos. La estabilidad y la previsibilidad siguen siendo variables importantes para cualquier decisión de inversión. Pero también es cierto que, cuando existen mejores condiciones, el ecosistema responde rápido.

Después de más de una década invirtiendo en la región y atravesando distintos ciclos, hay algo que sigue siendo constante: el talento emprendedor latinoamericano está a la altura de cualquier ecosistema global.

La diferencia es que hoy, además de talento, empieza a haber una infraestructura más madura para transformar ese potencial en compañías capaces de competir desde Argentina hacia el mundo.