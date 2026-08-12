Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

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Es un hecho, las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay continúan aplicando controles a quienes quieran entrar o salir de sus territorios con el pasaporte vencido.

Esta situación puede ocasionar demoras, rechazos o distintos inconvenientes tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos.

En términos generales, las aerolíneas y los organismos de migración solicitan que el pasaporte se encuentre vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso a otro país.

No obstante, existen algunas excepciones previstas en acuerdos regionales que contemplan determinados casos.

Atención: qué pasa en Brasil con los pasaportes vencidos

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Antes de viajar a Brasil, los ciudadanos de los países del Mercosur y Estados asociados pueden ingresar al país únicamente con un documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes con fines turísticos en la mayoría de las situaciones.

No obstante, tanto las autoridades migratorias como las aerolíneas están habilitadas para rechazar el embarque o impedir el ingreso si el pasajero presenta un DNI vencido, deteriorado o que no cumple con los requisitos establecidos para ingresar al territorio brasileño.

En el caso de los ciudadanos brasileños que viajan al extranjero, deberán presentar la documentación exigida por el país al que se dirijan. Por ese motivo, antes de partir se aconseja comprobar que el pasaporte o el documento de identidad se encuentren vigentes y en condiciones de ser utilizados durante el viaje.

Es oficial | Brasil prohíbe el ingreso al país de todos los extranjeros que no hagan este trámite clave en su pasaporte Fuente: Shutterstock

Los requisitos para entrar o salir de Venezuela

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

En distintos períodos, Venezuela habilitó prórrogas para extender la validez de los pasaportes vencidos. Por ello, en algunos casos específicos es posible utilizar estos documentos luego de su fecha de expiración, siempre que se cumplan las condiciones y disposiciones establecidas por las autoridades migratorias del país.

Oficial El Gobierno de Estados Unidos dejará sin validez los pasaportes de todos los ciudadanos y extranjeros que postergaron el trámite de actualización. Imagen generada con Gemini IA

¿Qué documentos exige Paraguay para entrar al país?

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Asimismo, las personas que residen en Paraguay y viajan al exterior deben llevar la documentación migratoria y de identificación que corresponda a su situación, de acuerdo con las exigencias del país de destino y la normativa vigente.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de permitir el embarque o el ingreso a otro país, las autoridades migratorias y las aerolíneas revisan que la documentación del viajero cumpla con los requisitos establecidos para el destino.

Entre los controles más habituales se encuentran: