Invertir en compañías vinculadas con el negocio inmobiliario desde la Bolsa argentina es posible sin comprar directamente un departamento, una oficina o un terreno. Una de las formas de hacerlo es a través de acciones de empresas del sector que cotizan en BYMA.

IRSA, Consultatio y RAGHSA son tres ejemplos concretos para un inversor que recién empieza. Qué representa ese instrumento, cómo se compra, de dónde puede surgir una ganancia o una pérdida y qué debería mirar antes de decidir si vale la pena incorporar esa acción a una cartera. Veámoslo en detalle.

Qué acciones buscar en BYMA

El primer paso para invertir es identificar correctamente la especie.

En la Bolsa, el nombre de la empresa y el símbolo con el que se negocia no siempre coinciden, por lo que conocer el ticker evita confusiones y permite distinguir una acción de otros instrumentos que pueda haber emitido la misma compañía.

IRSA Inversiones y Representaciones S.A. IRSA Acción Consultatio S.A. CTIO Acción RAGHSA S.A. RAGH Acción

Las tres especies cuentan con fichas técnicas dentro del apartado de renta variable de BYMA Data . Eso permite verificar que IRSA, CTIO y RAGH son acciones y no obligaciones negociables u otro tipo de valor negociable.

Esta identificación es más importante de lo que parece. Una misma empresa puede participar del mercado de capitales mediante distintos instrumentos, y cada uno implica derechos, riesgos y formas de retorno diferentes.

Qué hay detrás de cada empresa

Aunque las tres cotizan como “acciones del sector inmobiliario”, cada una tiene un modelo de negocio distinto, lo que impacta en su perfil de riesgo y en cómo puede responder a cambios en la economía.

IRSA

Es la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces y la única inmobiliaria local que cotiza tanto en BYMA como en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

Su negocio se apoya en una cartera diversificada: centros comerciales, oficinas, hoteles y desarrollos residenciales, con una parte importante de ingresos por alquileres de propiedades propias.

Consultatio

Combina desarrollo inmobiliario (principalmente torres residenciales de gama media y alta en Buenos Aires) con la administración de fondos líquidos de terceros. Esto hace que parte de su resultado dependa del éxito de sus lanzamientos y ventas, y otra parte de la evolución de los fondos que gestiona.

RAGHSA

Es una desarrolladora con más de 50 años de trayectoria, enfocada en proyectos de alta gama, especialmente en zonas como Recoleta, Barrio Norte y barrios cerrados.

Su incorporación reciente al mercado de capitales la posiciona como una opción más “pura” de desarrollo inmobiliario dentro de la oferta local.

Cómo se compra una acción en la Bolsa argentina

Para operar acciones en el mercado local, el inversor necesita una cuenta comitente abierta en un intermediario habilitado. BYMA identifica a estos intermediarios como Agentes de Liquidación y Compensación, conocidos como ALyC, y publica información sobre los agentes que participan del mercado.

Una vez abierta la cuenta y transferidos los fondos, el inversor puede ingresar órdenes de compra y venta a través de la plataforma que utilice su intermediario.

En el mercado secundario, las operaciones se realizan mediante órdenes que indican cantidades y precios, y se concretan cuando encuentran una contraparte compatible.

En la práctica, quien quiera comprar alguna de las acciones analizadas en esta nota deberá buscar la especie correspondiente. Para IRSA, el símbolo es IRSA. Para Consultatio, CTIO. Para RAGHSA, RAGH.

De dónde puede venir una ganancia o una pérdida

Al igual que con cualquier acción, el resultado de invertir en IRSA, CTIO o RAGH depende de dos factores principales: la evolución del precio de la acción y, en algunos casos, el cobro de dividendos.

Variación del precio de la acción: Si el mercado valora más el negocio de la empresa (por mejores resultados, mayor demanda de sus propiedades, expectativas más favorables sobre el sector, etc.), el precio de la acción puede subir. En el escenario opuesto, si los resultados decepcionan, el entorno macro se complica o el sector pierde atractivo, la cotización puede caer.

Dividendos: Algunas empresas inmobiliarias distribuyen parte de sus ganancias entre los accionistas bajo la forma de dividendos en efectivo. Esto no ocurre todos los años ni en la misma proporción: depende de la decisión de cada compañía, de sus resultados y de sus planes de inversión. Quien busca ingresos periódicos por dividendos debe revisar, en los informes de cada empresa, si históricamente ha pagado y cuál ha sido su política en la materia.

Cotización de acciones (foto: Pixabay).

En ningún caso existe garantía de ganancia: el valor de la acción puede subir o bajar, y los dividendos pueden variar o incluso no pagarse en determinados ejercicios.

Qué mirar antes de decidir si comprar

Antes de incorporar IRSA, CTIO o RAGH a una cartera, conviene hacer un chequeo rápido pero sistemático de la información pública disponible. Cinco puntos clave:

Modelo de negocio y fuentes de ingresos

Revisar si la empresa gana principalmente por alquileres (más recurrentes, como en parte del negocio de IRSA), por venta de unidades (más cíclico, como en desarrollos de Consultatio y RAGHSA) o por una combinación de ambos. Esto influye en la estabilidad de sus resultados.

Nivel de endeudamiento y exposición al dólar

Las desarrolladoras suelen tener deuda en moneda extranjera y activos en pesos, por lo que cambios en el tipo de cambio y en las tasas de interés pueden afectar su situación financiera. Los balances y las notas a los estados contables, disponibles en la CNV y en las webs de las empresas, permiten ver el nivel de deuda, los plazos y las monedas.

Cartera de proyectos y avance de obras

En el caso de Consultatio y RAGHSA, es útil mirar qué proyectos tienen en curso, en qué etapa están (pozo, construcción, entrega) y cómo avanza la venta de unidades.

Para IRSA, conviene observar la ocupación de sus centros comerciales y oficinas, así como los nuevos desarrollos que anuncia.

Liquidez de la acción

No todas las acciones inmobiliarias se operan con el mismo volumen diario. Una acción con baja liquidez puede implicar mayor dificultad para entrar o salir rápidamente, especialmente con montos grandes. Chequear el volumen promedio operado en BYMA ayuda a dimensionar este aspecto.

Gobierno corporativo y transparencia

Ver si la empresa forma parte de índices o paneles de buen gobierno (como el Panel de Gobierno Corporativo de BYMA) y con qué frecuencia y calidad publica información para inversores. Una mayor transparencia no garantiza rentabilidad, pero suele ser una señal positiva para el accionista minorista.

Ninguno de estos puntos asegura una buena inversión por sí solo, pero revisarlos antes de comprar permite tomar una decisión más informada y reducir el riesgo de sorpresas desagradables.