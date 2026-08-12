Las zapatillas barefoot ganan protagonismo y se perfilan como una de las tendencias más funcionales de agosto (Fuente: EFE).

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La reina Letizia volvió a poner el foco sobre un tipo de calzado que cada vez gana más espacio en la moda: las zapatillas barefoot. Con una estética sencilla, suela delgada, puntera amplia y prácticamente sin diferencia de altura entre el talón y la parte delantera, este diseño se aleja de las zapatillas tradicionales y apuesta por una silueta más natural.

La elección resulta especialmente llamativa porque encaja con una de las grandes tendencias de moda de agosto de 2026: combinar calzado minimalista con pantalones rectos, de pierna ancha o de corte relajado. El resultado es un estilismo que mezcla comodidad, sobriedad y un aire moderno sin necesidad de recurrir a tacones.

Las zapatillas barefoot son modelos diseñados para ofrecer al pie mayor libertad de movimiento. A diferencia de muchos zapatos convencionales, suelen contar con una suela fina y flexible, una puntera más ancha y una estructura plana que evita elevar considerablemente el talón.

La idea detrás de este calzado es acercarse, dentro de lo posible, a la sensación de caminar descalzo. Por eso, uno de sus rasgos más reconocibles es la amplitud en la zona de los dedos, que permite que el pie tenga más espacio dentro de la zapatilla.

Aunque durante años fueron una alternativa de nicho, en los últimos tiempos comenzaron a incorporarse al vestuario cotidiano. Su llegada a looks asociados con figuras públicas como Letizia también ayudó a que el concepto dejara de estar relacionado únicamente con el deporte o el bienestar y entrara de lleno en el terreno de la moda urbana.

Zapatillas barefoot de la reina Letizia: la tendencia para lucir con pantalones rectos y anchos en agosto 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre los modelos que se han relacionado con los estilismos recientes de la reina Letizia aparecen las VivoBarefoot Geo Court III, unas zapatillas de estética inspirada en el calzado clásico de tenis.

Su diseño se caracteriza por una apariencia limpia y discreta, con una silueta que puede integrarse fácilmente en conjuntos informales. La propuesta resulta especialmente interesante porque no tiene la apariencia de una zapatilla deportiva convencional y puede utilizarse con prendas más estructuradas.

Letizia también ha recurrido a otras firmas vinculadas con el universo barefoot, entre ellas Ohne Project. Además, durante una visita a Elda, en Alicante, recibió diseños de la marca española Mumbarefoot, vinculada a la fabricación de calzado respetuoso con la anatomía del pie.

La elección de este tipo de modelos demuestra que el barefoot ya no está limitado a quienes buscan exclusivamente un calzado funcional. También puede convertirse en un recurso para construir un look contemporáneo.

Una de las claves para llevar las zapatillas barefoot en agosto de 2026 está en combinarlas con pantalones que permitan que el calzado quede parcialmente visible .

Los pantalones rectos y anchos funcionan especialmente bien porque generan una línea continua desde la cadera hasta los tobillos y equilibran la apariencia sencilla de las zapatillas. Para un conjunto de día, se pueden combinar con una camiseta básica, una camisa de algodón o un top de líneas simples.

Otra alternativa es apostar por pantalones de sastrería amplios. En este caso, el contraste entre una prenda tradicionalmente elegante y unas zapatillas minimalistas genera un estilismo más actual.

Algunas combinaciones que funcionan para esta temporada son:

Pantalón recto + camisa blanca + zapatillas barefoot.

Pantalón ancho de vestir + camiseta básica + calzado minimalista.

Jeans de pierna recta + blazer + zapatillas blancas.

Pantalón fluido + camisa ligera + barefoot de diseño sencillo.

La clave está en evitar sobrecargar el conjunto. Si el pantalón tiene mucho volumen, una zapatilla de líneas limpias ayuda a mantener el equilibrio visual.

El diseño plano de las zapatillas barefoot hace que funcionen particularmente bien con prendas de corte amplio. Al no tener una suela voluminosa ni una plataforma pronunciada, el calzado no compite visualmente con el pantalón.

Además, la puntera amplia aporta una silueta diferente a la de las zapatillas tradicionales. Esto permite construir looks relajados sin que necesariamente parezcan deportivos.

En el caso de los pantalones rectos, el efecto es todavía más discreto: la zapatilla acompaña la caída de la prenda y puede quedar parcialmente cubierta por el ruedo.

Aunque existen diferentes modelos y marcas, hay tres características que permiten reconocer rápidamente este tipo de calzado.

Suela fina: busca reducir la distancia entre el pie y el suelo y ofrecer mayor flexibilidad.

Puntera amplia: proporciona más espacio en la parte delantera para los dedos.

Sin desnivel entre talón y punta: también conocido como diseño de caída cero o zero drop, mantiene el talón y la zona delantera a una altura similar.

Estas características forman parte de la identidad del barefoot, aunque no todos los modelos tienen exactamente la misma construcción, flexibilidad o grosor de suela.