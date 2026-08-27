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La Argentina quedó fuera del cupo extraordinario de 300.000 toneladas de carne vacuna que Estados Unidos habilitará durante los próximos 90 días sin el arancel aplicado a las importaciones fuera de cuota.

“Estamos afuera”, confirmó Luis Milano, titular de Rosgan, a El Cronista.

La medida anunciada por la administración de Donald Trump alcanza a países que no cuentan con un contingente especial en el mercado estadounidense.

Por ese motivo, quedaron excluidos también Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. “No es una decisión contra la Argentina. La resolución incluye a todos los países, excepto aquellos que tienen una cuota vigente con Estados Unidos”, explicó Milano.

De los países de la región, el principal beneficiado será Brasil, que podrá colocar carne sin pagar el arancel extracuota.

Actualmente, la Argentina posee una cuota histórica de 20.000 toneladas anuales, dentro de la cual las exportaciones enfrentan un derecho mínimo. Fuera de ese contingente, el arancel asciende al 26,4%. A comienzos de 2026, Estados Unidos le concedió además otras 80.000 toneladas de acceso preferencial, distribuidas en cuatro cupos trimestrales.

De esta manera, los frigoríficos argentinos pueden exportar este año hasta 100.000 toneladas bajo condiciones preferenciales, aunque no accederán al nuevo contingente global.

Respecto al beneficio adicional que definió Trump por fuera del acuerdo de libre comercio que se firmó con la Argentina, Milano destacó que vence a fin de año y todavía no existen definiciones sobre su renovación para 2027.

Brasil gana terreno y aumenta la competencia

El ingreso de Brasil podría incrementar la competencia en el mercado estadounidense, especialmente en el segmento de los recortes de desposte o trimming. Se trata de carne magra que Estados Unidos utiliza para mezclar con su producción de mayor contenido graso, principalmente para elaborar hamburguesas .

Este producto representa alrededor del 50% de las exportaciones argentinas de carne vacuna hacia Estados Unidos. Una mayor oferta brasileña podría reducir la posición preferencial alcanzada por los frigoríficos locales y ejercer presión sobre los precios , interpretan en el mercado de la carne.

Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de las Carnes, agregó que también podría existir una limitación sanitaria y comercial. “La Argentina no exporta carne picada a Estados Unidos; exporta trimming para su elaboración, pero ingresa a través de la cuota”, explicó.

Según señaló, la carne picada presenta mayores riesgos de contaminación que los cortes y requiere protocolos específicos. En ese sentido, consideró que Brasil probablemente ya cuente con una habilitación adecuada para abastecer el nuevo contingente.

El anuncio de Trump responde a los problemas de abastecimiento que enfrenta Estados Unidos por la caída de su stock ganadero y el encarecimiento de la carne. El Gobierno norteamericano espera que el nuevo cupo contribuya a reducir los valores internos, aunque especialistas del sector consideran que su efecto podría ser limitado por el tamaño de ese mercado.

Momento extraordinario

Las exportaciones argentinas ya venían acelerándose: en mayo alcanzaron 17.237 toneladas, cerca de 190% más que un año atrás, según datos oficiales estadounidenses. Durante los primeros cinco meses de 2026, la Argentina explicó alrededor del 4% de las importaciones norteamericanas, casi el doble de su participación de 2025.

Pese a quedar afuera del nuevo contingente, Milano destacó que el negocio cárnico atraviesa “un momento extraordinario”, no sólo a nivel local, sino internacional con casi 40 meses consecutivos de aumento de los precios internacionales.

La participación de las exportaciones en la producción argentina, que un año atrás se proyectaba en torno al 30%, ya alcanza entre 37% y 38%, impulsada por la demanda mundial y la contracción del consumo interno.

El sector ya anticipaba que la Argentina podía quedar fuera de la nueva convocatoria, por eso ahora se concentra en resolver la principal incógnita: qué pasará con el adicional que otorgó Trump de forma excepcional; negociación que quedará sujeta a los resultados de la elecciones de medio término en EE.UU.

“Las 80.000 toneladas adicionales, que junto con la cuota histórica llevaron el cupo a 100.000 toneladas, son solamente para este año. Todavía no hay datos sobre su renovación, pero tenemos un gran optimismo para el año próximo”, sostuvo Milano.