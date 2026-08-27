Construyeron un invernadero con basura: estudiantes levantaron una estructura para cultivar todo el año con solo 2000 botellas de plástico.

Más de 2.000 botellas de plástico que podían haber terminado en la basura acabaron convertidas en las paredes de un invernadero escolar. La idea nació entre los estudiantes de la escuela primaria Richardson, en Canberra (Australia), que lograron transformar uno de los residuos más abundantes en una estructura con una función concreta.

Lo que empezó como una iniciativa de reciclaje terminó siendo un espacio para cultivar plantas durante todo el año, además de una herramienta para enseñar ciencias, reciclaje y sostenibilidad. Los propios alumnos la bautizaron con un nombre a la altura de su ambición: “Plastic Palace”, el palacio de plástico.

La construcción e inauguración del invernadero.

Cómo 2.000 botellas se convirtieron en un invernadero

La estructura se construyó utilizando columnas formadas por botellas sujetas a un armazón de madera. Los envases permiten el paso de la luz y, al mismo tiempo, crean una barrera que protege los cultivos de las condiciones exteriores, con un suelo de tierra y un marco básico de madera como base.

Reunir el material no fue rápido: la comunidad escolar tardó unos 18 meses en acumular las más de 2.000 botellas necesarias, con la colaboración de alumnos, docentes y familias. Cada envase descartado por alguien de la comunidad terminó integrándose en el resultado final, en un esfuerzo colectivo sin el cual el proyecto no habría sido posible.

La iniciativa muestra, además, una alternativa sencilla para dar un segundo uso a un residuo que puede permanecer décadas en el ambiente si no se gestiona bien. En lugar de descartar las botellas tras un solo uso, los estudiantes las incorporaron a algo útil y duradero.

Las claves para entender el invernadero reciclable.

Un proyecto que enseña ciencia y sostenibilidad

El proyecto no se quedó en la recolección de residuos. Los alumnos participaron en el proceso de construcción y hoy utilizan el espacio como parte de las clases de ciencias y sostenibilidad, donde cultivan plantines que luego trasplantan a la huerta escolar para ver cómo se produce el alimento.

La idea partió de la docente Kate Davis, que empezó a planificarla varios años antes de que estuviera terminada, cuando sus alumnos eran aún pequeños, y les animó a empezar a acumular botellas. Según destacó la dirección del centro, el diseño y la construcción implicaron mucho cálculo, medición y trabajo en equipo, además del aprendizaje sobre el cultivo y el cuidado de las plantas.

Para hacerlo posible, el proyecto recibió una ayuda de 2.000 dólares australianos del fondo ambiental de una entidad bancaria, que se destinó al armazón de madera, el equipamiento y las semillas. Ese apoyo permitió combinar educación ambiental y producción de alimentos a pequeña escala.