Los subsidios de luz y gas quedaron bajo la lupa del Gobierno. A partir del nuevo esquema de asistencia energética, se realizarán controles sobre la información de los hogares para determinar quiénes continúan cumpliendo los requisitos y quiénes pueden quedar fuera del beneficio.

Las personas que reciben descuentos en sus facturas deberán prestar atención a los datos registrados y a su situación dentro del sistema.

Subsidios de luz y gas: el Gobierno revisará los datos de cada hogar

El nuevo sistema creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que concentra la información de los usuarios que reciben asistencia para el pago de los servicios energéticos.

La Secretaría de Energía tiene a su cargo la administración del padrón y los mecanismos de inscripción, actualización, consulta y revisión. El objetivo es verificar que quienes reciben el beneficio continúen cumpliendo las condiciones establecidas.

Los datos declarados tienen carácter de declaración jurada y pueden ser utilizados para la incorporación, actualización y evaluación de la elegibilidad de los beneficiarios.

¿Qué deben actualizar los beneficiarios en Mi Argentina?

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Los hogares que reciben o solicitan el subsidio deben mantener correctamente registrada información relacionada con su situación.

Entre los datos que pueden resultar relevantes se encuentran:

Información personal del titular.

Integrantes que forman parte del hogar.

Ingresos de los integrantes.

Información sobre la vivienda y el patrimonio.

Datos del servicio de luz o gas .

Número de cliente, cuenta, servicio o suministro.

Información relacionada con las fuentes de energía utilizadas.

La normativa establece que los usuarios pueden actualizar sus datos mediante una declaración jurada y consultar su situación ante el SEF a través de Mi Argentina, dentro de la opción de trámites.

Estos son los requisitos para mantener el subsidio

El Gobierno estableció criterios específicos de inclusión y permanencia dentro del SEF.

Entre los principales requisitos se encuentra que los ingresos netos del hogar sean iguales o inferiores al equivalente de tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo 2, según los valores del INDEC.

También existen situaciones patrimoniales que pueden dejar a un hogar fuera del régimen. El sistema contempla además excepciones y criterios especiales para hogares con integrantes que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), Certificado de Vivienda Familiar o determinadas pensiones.

¿Quiénes pueden perder los subsidios de luz y gas?

El nuevo esquema contempla controles y cruces de información para determinar si los hogares continúan dentro de los criterios establecidos.

La Secretaría de Energía puede actualizar las bases de datos y realizar verificaciones para evaluar la situación de los beneficiarios. Si un hogar deja de cumplir los requisitos de inclusión y permanencia, puede quedar fuera del régimen y perder las bonificaciones correspondientes.

Esto significa que los beneficiarios deben prestar especial atención a cualquier modificación en sus ingresos, patrimonio, composición familiar o información del suministro.

Mi Argentina: cómo consultar si el subsidio continúa vigente

Los beneficiarios pueden consultar su situación ante el SEF mediante Mi Argentina.

La normativa establece que los interesados pueden revisar en todo momento su situación y, si consideran que fueron excluidos incorrectamente, tienen la posibilidad de solicitar una revisión mediante Trámites a Distancia (TAD).

Por eso, ingresar a la plataforma permite conocer si la información registrada continúa vigente y detectar posibles inconsistencias que puedan afectar la continuidad del beneficio.