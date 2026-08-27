Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 27 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3910 - La Leche

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 27 de agosto

1° 3910 11° 8352 2° 5593 12° 6612 3° 3865 13° 5635 4° 4552 14° 5368 5° 1875 15° 8971 6° 2062 16° 2253 7° 1863 17° 3728 8° 5506 18° 6258 9° 7239 19° 9867 10° 9636 20° 6394

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con la leche simboliza nutrición, pureza y cuidado, así como bienestar emocional.

Si aparece derramada, agria o escasa, advierte de carencias, frustración o vínculos que requieren atención.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.