Cómo los impuestos pueden ayudar a recaudar y a dinamizar la actividad económica

Todas las corrientes políticas coinciden sobre la necesidad de que los tributos ayuden a recaudar más, para logar ese objetivo lo ideal es que no se afecte a la actividad económica, de la que se nutren todos los impuestos. Es muy probable que el próximo gobierno, sea quien sea el ganador de las elecciones, tenga que encarar una nueva reforma tributaria, tarea que ahora tendrá condicionamientos. El primer requisito es tratar que las modificaciones tengan un efecto neutro en la recaudación, que mes a mes viene perdiendo -en términos constantes- con la inflación; y la segunda condición es la presencia en la mesa de la economía del Fondo Monetario, que como acreedor pondrá sus condiciones.

Sin embargo, luego de reiteradas reformas esta vez la clave será que todos acepten, incluido el organismo internacional, perder algo de recaudación inicialmente, para lograr más ingresos fiscales en el futuro. Los contribuyentes, empresas y personas, están en el límite del “agotamiento” fiscal, el Estado debe ayudarlos para que obtengan mayores ingresos así luego se podrá recaudar más impuestos; siguiendo la conocida frase que expresa: “no se le puede cobrar impuestos a los muertos”. Si el Estado no ayuda, por lo menos no debería trabar las actividades con sus exageradas regulaciones.

A continuación, se ponen sobre la mesa de discusión la síntesis de algunas ideas que tienen el fin de abrir el debate de las diferentes expresiones políticas y todos los actores que transitan por la ahogada economía actual:

Los veinte puntos de racionalidad tributaria:

1.Impuestos al consumo: La propuesta en el Impuesto al Valor agregado sería reducir la tasa general del impuesto al 18%, sólo para las operaciones que se realicen abonando los consumidores con tarjetas de débito, crédito y a través de medios electrónicos. De esta manera, con el uso de estos medios se ayudaría a formalizar la economía y disminuirían los precios de los bienes y servicios. Otra medida importante podría ser reintegrar el impuesto contenido en los productos que integran la canasta básica de alimentos. Esta devolución habría que hacérsela al consumidor en la tarjeta de débito que utilice para la compra.

2.Compensación de créditos con deudas: Habilitar a los contribuyentes, que califiquen como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a compensar un porcentaje de los créditos fiscales de libre disponibilidad del Impuesto al Valor Agregado que posean contra las contribuciones patronales de la seguridad social que tengan que pagar por sus empleados. Además, darle la opción a las empresas de computar un porcentaje de las contribuciones patronales como crédito técnico en el IVA. Eliminar el mínimo no imponible que deducen los empleadores de la seguridad social, que fue aprobado por la anterior reforma tributaria y volver a la tasa diferencial del 17% que abonan las Pymes, independientemente la actividad que desarrollen. En este punto habría que mantener la tasa del 19% para las no califican como Pymes. Esta medida es necesaria para no desfinanciar el sistema previsional.

3.Impuesto al patrimonio personal: El impuesto sobre los Bienes Personales es un impuesto patrimonial, y como tal debería incluir en su base de cálculo a los pasivos que poseen las personas. No es lógico que dos personas paguen el mismo impuesto, por tener los mismos activos, pero una se encuentra más endeudada que la otra. Si se saca por sorteo un auto en la segunda cuota de un plan de ahorro, el mismo debe incluirse en la liquidación impositiva a pesar de que se deban 82 mensualidades.

4.Impuesto provincial: Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo, porque afecta y encarece cada etapa de la cadena productiva del bien. Además, existe una exagerada carga de anticipos del tributo que se materializan a través de retenciones, percepciones y acreditaciones bancarias. Como alternativa existe la posibilidad de reemplazarlo por el impuesto a las ventas (abonado sólo por el consumidor final) o crear un IVA provincial.

5.Ayuda fiscal: Debería salir una ley de moratoria impositiva y previsional, que alcance también a los tributos provinciales adeudados. Todos estos años de incrementos de tarifas, precios de insumos, caída de ventas dieron como resultado el aumento del pasivo tributario de los contribuyentes, que no puede financiarse con los planes actuales vigentes.

6.Beneficios eventuales: Años atrás existía el Impuesto sobre los Beneficios eventuales que alcanzaba la renta obtenida por las personas físicas por la venta de inmuebles, títulos y otros rendimientos que no se encontraban gravados por el Impuesto a las Ganancias. Actualmente el impuesto Cedular, creado en la última reforma reemplaza ese impuesto histórico; en honor a la justicia tributaria sería conveniente instalar un impuesto que alcance a los altos rendimientos obtenidos por las personas que signifique una renta extraordinaria y eventual que como resultado final se hace transforma en dinero. Evitar lo que sucede actualmente en donde la renta de un plazo fijo que supera el mínimo no imponible anual tenga que pagar Ganancias a pesar de que no haya superado el nivel de inflación anual. Sólo se debería gravar las exageradas rentas eventuales transformadas en dinero. Sería importante eximir de este impuesto propuesto a los ingresos eventuales que no se vuelquen a alguna actividad económica en el plazo de un año.

7.Impuesto cedular: Como derivado del punto anterior, derogar el impuesto cedular que funciona dentro del Impuesto a las Ganancias. Este tributo originado por la venta de inmuebles o por renta “financiera” actualmente les alcanza a cualquier persona, con un mínimo exiguo anual (mínimo no imponible) para los supuestos resultados financieros. Incluso, el impuesto a la renta financiera tiene que pagarlo la persona que obtuvo un rendimiento que está exento en Ganancias.

8.Impuesto al cheque: No tiene jerarquía de tributo autónomo, no encaja en la clasificación teórica de los impuestos que gravan al consumo, el patrimonio o la renta. Son anticipos, que deberían permitirse descontar plenamente por todos los contribuyentes y de todos los impuestos. Actualmente, los únicos habilitados a computarlos contra Ganancias son las Micro y Pequeñas empresas (dos primeros escalones de la clasificación Pyme).

9.IVA por percibido: El impuesto, facturado como débito fiscal, las empresas deben ingresarlo el mes siguiente en que fue facturado. Las Pymes lo pueden ingresar a los 90 días, pero no tienen la opción de poder financiarlo porque si no pierden los beneficios. La idea sería modificar el método de liquidación del tributo por el criterio de percibido, en lugar del devengado actual. De esta manera todas las empresas deberían ingresarlo recién cuando lo cobran y no antes.

10.Adelantos en Ganancias: Desde hace más de 15 años, el primer anticipo del Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades se calcula con la tasa del 25% sobre el impuesto determinado el año anterior. Anteriormente, existían once anticipos del 9%, de esta manera el prorrateo era más equitativo. Hoy, a pesar de existir mecanismos de reducción, no siempre se habilitan si la empresa registra algún incumplimiento formal ante la AFIP. Por otro lado, el mecanismo retentivo del impuesto para las personas es mucho más oneroso que el que existe para las sociedades. Deberían atenuarse estos adelantos individuales.

11.Capitales: El impuesto al patrimonio es una manera de medir y gravar la capacidad contributiva que tienen los contribuyentes (empresas y personas). Ganancia Mínima Presunta emulaba ser el tributo patrimonial de las empresas, era parcial porque no consideraba los pasivos, gravando en función del activo que tenían. Este impuesto fue eliminado para todos a partir de este año, y para las Pymes anteriormente. Debería crearse un impuesto que alcance el capital de las grandes empresas (activo menos pasivo), del que deberían quedar afuera las que califican como Pymes.

12.Impuesto a los sueldos: el Impuesto a las Ganancias en los sueldos debería quedar limitado a las remuneraciones gerenciales y de altos mandos, como sucedía anteriormente. Para eso, deberían incrementarse sustancialmente las deducciones personales, de forma que únicamente paguen Ganancias los sueldos del personal directivo y de mando de las empresas. Tendrían que permitirse descontar de la retención todos los gastos vinculados con el trabajo, no sólo un listado taxativo de los mismos. Todas las desvinculaciones tendrían que estar exentas de Ganancias, salvo que el empleado comience en un trabajo nuevo.

13.Régimen Simplificado: Para los que queden expulsados del Monotributo debería volver la figura del contribuyente no inscripto en el IVA. De esta manera no facturaría débito fiscal y cuando reciban facturas tendrán un incremento de un porcentaje del impuesto que no podrán descontar. Al proponerse incrementar la deducción especial y subir los mínimos de retención de Ganancias el traspaso al régimen general será más leve.

14.Deducción especial: No tienen que existir diferencias, el monto de la deducción especial de los autónomos tiene que igualar al importe anual que descuentan los empleados. Todos los contribuyentes individuales que “ponen el cuerpo para obtener la renta” deberían deducir el mismo monto anual. Siguen excluidos, como hasta ahora, de esta deducción los que obtengan renta de primera o de segunda categoría.

15.Convertibilidad: Debe derogarse totalmente la ley 23.928, de esta forma volvería la posibilidad de indexar nuevamente los contratos y de incorporar mecanismos de actualización en las facturas. La empresa que hoy tiene que facturar y cobrar luego a los 90 días no sabe a cuánto estará el dólar y tampoco queda cubierto por la inflación que habrá. Debe salir la ley que fije las Unidades de Valore Tributarias para que se actualicen todos los mínimos y topes que rigen en los impuestos.

16.Blanqueo laboral: Permitir que abarque a todas las empresas, sin límite de empleados y condonando toda la deuda no prescripta de cada uno de los regímenes (seguridad y obra social, etc.) Eliminación de contribuciones de seguridad social, por dos años, para el personal nuevo que se registra. Reconocimiento de antigüedad en años para los empleados registrados. El blanqueo comprende a las remuneraciones pagadas de menos, las fechas de ingreso postergadas y la falta total de registración.

17.Tierras improductivas: Aplicar un alto impuesto provincial a las tierras que se encuentran improductivas. El destino de la recaudación del tributo será local.

18.Inversiones: Sistema de amortización acelerado y reintegro del saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado para las inversiones (incluidas importaciones) en bienes de capital y en obras de infraestructura realizadas en el país.

19.Retenciones: Eliminación de la mayoría de las retenciones por exportaciones de bienes y de servicios. Solamente mantener vigentes las retenciones de exportación de bienes que se encuentren directa o indirectamente relacionados con los bienes finales que se consume en alimentos en el mercado interno. Aranceles de importación sólo para los productos terminados que compiten con los elaborados los sectores sensibles del país que ocupan mano de obra argentina.

20.Ingreso de capitales: Desgravar de todo impuesto, por dos años, a los capitales de residentes y de no residentes que ingresen al país que tengan destino de inversiones productivas con contratación de mano de obra. Esos capitales ingresados deberán mantenerse en el país por 10 años. Independientemente, cualquier capital que llegue por otros fines deberá mantener un 30% del total con permanencia en el país durante dos años.