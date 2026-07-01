Este miércoles, 1 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3367.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,2%.

En la última semana, la cotización del dólar descendió un 2.27% y en el último año acumula una caída del 12.65%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró alta volatilidad y ausencia de tendencia: alternó caídas y subidas, repuntó a mitad de período, cerró con un retroceso y el balance acumulado es casi neutro.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 13.6683%, indica un comportamiento inestable con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 13.2837%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto indica que el interés por la moneda está creciendo, lo que podría reflejar una mayor demanda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, a 3367.47 pesos colombianos por unidad, es de 336,747.00 COP; 200 dólares cuestan 673,494.00 COP y 500 dólares cuestan 1,683,735.00 COP.