En esta noticia Las oportunidades en el mercado en julio

Con el dólar a $ 1500, el analista de Rava Bursátil, Leonel Búccolo, estudió el comportamiento del mercado financiero durante junio y proyectó el escenario cambiario para los próximos meses.

En una entrevista con Canal E, Búccolo consideró que el actual valor del dólar constituye un nivel de equilibrio para la economía argentina. “ El dólar en $ 1.500 no está ni caro ni barato ”, afirmó el especialista.

Consultado sobre la evolución de corto plazo, el analista se mostró optimista y afirmó que “de corto plazo podemos ver una baja en el tipo de cambio”.

El especialista agregó que, pese a esa posible baja, la acumulación de reservas y los próximos vencimientos de deuda seguirán siendo determinantes para el rumbo cambiario en el corto plazo.

Tras varios meses de relativa estabilidad cambiaria, la suba que se dio en las últimas semanas refleja una alteración en el humor del mercado. La velocidad de la escalada despertó interrogantes entre inversores y empresas sobre si se trata de una corrección transitoria o del inicio de una nueva etapa de mayor volatilidad.

Incluso en el mercado financiero, junio fue un mes de alta volatilidad. Búccolo recordó que los primeros días hubo fuertes ganancias medidas en dólares antes de una corrección posterior.

El mercado, señaló, corrigió gran parte de ese avance inicial y luego recuperó posiciones durante las últimas ruedas del mes. Así, el índice Merval volvió a mostrar una rentabilidad positiva.

No obstante, el analista de Rava Bursátil advirtió que el balance mensual continúa reflejando el impacto de la suba del tipo de cambio registrada en las últimas semanas.

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Las oportunidades en el mercado en julio

Búccolo también se refirió al sector energético y destacó una mejora en las perspectivas de las petroleras locales, alentadas por la normalización del precio del petróleo.

Según explicó, ese contexto internacional beneficia particularmente a YPF, Pampa Energía y Vista , tres de las principales compañías del sector energético que cotizan en la bolsa porteña.

Desde el análisis técnico, el especialista sostuvo que las cotizaciones muestran condiciones favorables para un rebote. “ YPF está para un rebote ”, señaló al referirse a las oportunidades del sector.

El analista de Rava Bursátil sostuvo que la combinación de reservas más sólidas y un dólar en niveles de equilibrio configura un escenario de mayor previsibilidad para los inversores locales.

El analista también evaluó el escenario internacional tras la primera reunión de la Reserva Federal encabezada por Kevin Warsh y advirtió que el mercado comenzó a especular con una posible suba de tasas.

Búccolo consideró prematuro anticipar ese movimiento de política monetaria. “Es apresurado pensar en una suba de tasas”, afirmó el analista al ser consultado sobre las perspectivas de la Fed.

El especialista remarcó que la evolución de la inflación en Estados Unidos resultará clave para las próximas decisiones del banco central norteamericano en los meses siguientes.

También subrayó que la independencia de la Fed frente a las presiones políticas será un factor determinante para el rumbo de la política monetaria estadounidense.

Búccolo indicó que la primera gestión de Kevin Warsh al frente de la Fed será monitoreada de cerca por los mercados emergentes, incluido el argentino.

El especialista concluyó que, mientras no se despejen las dudas sobre la política de tasas en Estados Unidos, la cautela seguirá marcando el pulso de los inversores internacionales.