La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 1 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 2956 - La Caída

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 1 de julio

1° 2956 11° 3446 2° 2341 12° 4888 3° 1359 13° 3440 4° 4350 14° 1004 5° 2933 15° 4533 6° 5874 16° 6223 7° 3687 17° 4112 8° 7124 18° 2739 9° 9812 19° 3311 10° 4125 20° 6225

¿Qué significa soñar con La Caída?

Soñar con La Caída simboliza pérdida de control, miedo al fracaso e inseguridad ante cambios bruscos.

También sugiere necesidad de apoyo y de recuperar equilibrio, invitándote a soltar lo que pesa y a confiar más en ti.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.