En esta noticia

La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 1 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 2956 - La Caída

Te puede interesar

Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de tu hogar: es veloz y sumamente sencillo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 1 de julio

 2956 11° 3446 
 2°2341 12° 4888
 3°1359 13° 3440 
 4°4350 14° 1004 
 5°2933 15° 4533 
 6°5874 16° 6223 
 7°3687 17° 4112 
 8°7124 18° 2739 
 9°981219° 3311 
 10°4125 20° 6225 

¿Qué significa soñar con La Caída?

Soñar con La Caída simboliza pérdida de control, miedo al fracaso e inseguridad ante cambios bruscos.

También sugiere necesidad de apoyo y de recuperar equilibrio, invitándote a soltar lo que pesa y a confiar más en ti.

Te puede interesar

Chau cansancio: la hierba para agregar al mate que mejora tu concentración y proporciona energía

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Adiós a las canas | El tinte casero libre de químicos que recupera la melanina del pelo: aporta brillo y suavidad