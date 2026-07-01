El Poder Ejecutivo resolvió gravar con el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los autos eléctricos cuyo valor de importación supere los 19 mil dólares, según un decreto publicado este martes, firmado por el presidente Yamandú Orsi y los ministros de Economía, Gabriel Oddone, y de Industria y Energía, Fernanda Cardona.

Este nuevo sistema entrará en vigencia el 1° de enero de 2027. La medida establece dos franjas para los vehículos eléctricos de la categoría F, que refiere al transporte de pasajeros y excluye a los utilitarios.

Los autos con valor de importación de entre US$ 19.001 y US$ 27.000 tributarán un Imesi del 5%, mientras que los que superen los US$ 27.001 pagarán una tasa del 9%.

Los vehículos eléctricos cuyo valor en aduana no supere los US$ 19.000 seguirán exentos del impuesto, tal como estaban hasta ahora.

Para los autos híbridos el sistema de tributación será diferente. El Imesi variará según la cilindrada. Los que estén dentro del rango de hasta US$ 19.000 de valor de importación tributarán entre 7% y 34,5%.

Los que se ubiquen en la franja de US$ 19.001 a US$ 27.000 pagarán entre 7% y 34,5%, y los que superen los US$ 27.001 tributarán entre 11% y 34,5%.

“La evolución reciente del mercado automotor evidencia un crecimiento sostenido en la importación y comercialización” de los vehículos eléctricos de pasajeros, aunque aclaró que “a la fecha representan un porcentaje menor del parque automotor nacional”, sostuvo el Poder Ejecutivo en la fundamentación del decreto.

Además, argumentó que “la estructura tributaria debe adaptarse de forma dinámica a la evolución de los mercados, tecnologías y patrones de consumo, calibrando los incentivos fiscales conforme a la disminución experimentada en los precios de las tecnologías y sin afectar significativamente las políticas energética, ambiental y de movilidad sostenible”.