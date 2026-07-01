La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una resolución respecto a un amparo que cuestionaba la legalidad de las multas impuestas por la presentación de declaraciones fiscales fuera del plazo estipulado o por no realizarlas a través de plataformas electrónicas. El máximo tribunal determinó que tales sanciones son efectivamente constitucionales.

Con este fallo, se ratifica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) posee atribuciones legales para imponer multas por incumplimientos relacionados con obligaciones fiscales. En adelante, el debate se enfocará más en la metodología empleada para calcular y ejecutar estas sanciones que en su validez jurídica.

Conozca los detalles del fallo de la SCJN y evite inconvenientes con las autoridades.

Fundamento jurídico de las sanciones del SAT

Un contribuyente fue objeto de tres multas por la presentación extemporánea de sus declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). Luego de impugnar dichas sanciones sin éxito en diversas instancias, el asunto fue elevado a la Corte, la cual determinó que estas sanciones no contravienen derechos constitucionales.

El SAT sancionará y penalizará con 173,000 pesos a los mexicanos que no hayan realizado este trámite obligatorio (foto: archivo).

El más alto tribunal aclaró que la legislación contempla un rango mínimo y máximo de penas, lo que obliga a la autoridad fiscal a fijar el monto tomando en cuenta factores tales como:

La gravedad del incumplimiento.

Si existe reincidencia.

La capacidad económica del contribuyente.

Este marco normativo es constitucional, ya que permite la personalización de la multa en cada caso, lo que evita la imposición de sanciones automáticas o uniformes para todos los contribuyentes.

¿Qué establece la ley sobre las multas del SAT?

El Código Fiscal de la Federación establece multas por la presentación tardía de declaraciones, las cuales comúnmente oscilan entre el 10% y el 40% del impuesto no declarado, de acuerdo a las circunstancias particulares.

Sin embargo, no todas las sanciones son legítimas, puesto que necesitan un fundamento adecuado. En otras palabras, el SAT debe justificar la imposición de una cantidad particular dentro del marco legal. En caso de que no lo realice, la penalización podría ser revocada.

¿Qué hacer ante una multa del SAT?

Si bien no se puede sostener que las multas carezcan de constitucionalidad, es posible cuestionar ciertos aspectos tales como:

Desproporción respecto a la capacidad económica.

Situaciones extraordinarias (fallas técnicas, desastres, etc.).

Primera vez de incumplimiento.

Falta de justificación en el monto aplicado.

sistema de multas