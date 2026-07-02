Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 1 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.
En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6022 - Loco
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio
|1°
|6022
|11°
|6326
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|3°
|2559
|13°
|2394
|4°
|2110
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|0074
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|6027
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|9761
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|6495
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|0620
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|8682
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|3614
|8°
|7092
|18°
|8724
|9°
|5814
|19°
|8057
|10°
|1705
|20°
|8006
¿Qué significa soñar con loco?
Soñar con un loco suele reflejar miedo a perder el control o a que tus emociones te desborden.
También puede indicar creatividad desatada y ganas de romper reglas, pero advierte sobre impulsos imprudentes.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.