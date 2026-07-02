Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 1 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6022 - Loco

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio

1° 6022 11° 6326 2° 2244 12° 9193 3° 2559 13° 2394 4° 2110 14° 0074 5° 6027 15° 9761 6° 6495 16° 0620 7° 8682 17° 3614 8° 7092 18° 8724 9° 5814 19° 8057 10° 1705 20° 8006

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un loco suele reflejar miedo a perder el control o a que tus emociones te desborden.

También puede indicar creatividad desatada y ganas de romper reglas, pero advierte sobre impulsos imprudentes.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.