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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 1 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6022 - Loco

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio

 1°6022 11°6326
 2244  12°9193
 3°2559 13°2394 
 2110  14°0074 
 6027  15°9761 
 6°6495  16°0620
 8682  17°3614 
 7092  18°8724 
 5814  19°8057 
 10°1705 20°8006 

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¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un loco suele reflejar miedo a perder el control o a que tus emociones te desborden.

También puede indicar creatividad desatada y ganas de romper reglas, pero advierte sobre impulsos imprudentes.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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