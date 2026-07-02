Llega una intensa tormenta con ráfagas de viento superiores a los 60 km/h: hay alerta amarilla en 5 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada de viento intenso para el norte argentino , con ráfagas que en algunos sectores podrían superar ampliamente los 60 km/h este jueves 2 de julio.

Según el informe oficial, el fenómeno afecta este miércoles a Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja , donde rige alerta amarilla por vientos fuertes.

El clima en estas provincias se complica especialmente en zonas de cordillera y puna, donde el organismo advierte sobre reducción de la visibilidad y riesgo de daños menores en la vía pública.

El Servicio Meteorológico recomienda a los vecinos de estas provincias extremar las precauciones al circular y evitar actividades al aire libre mientras dure la alerta.

Cómo estará el clima en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja según el SMN

En la zona de alta cordillera y puna de Jujuy , Salta y La Rioja se esperan vientos del sector oeste de entre 60 y 75 km/h , con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

En el resto del área bajo alerta, el viento soplará del sector sur con velocidades de entre 30 y 40 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h .

Llega una intensa tormenta con ráfagas de viento superiores a los 60 km/h: hay alerta amarilla en 5 provincias. Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del SMN ante la alerta por viento

Frente a la alerta amarilla por vientos fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar exponerse a la intemperie mientras dure el fenómeno.

Retirar o asegurar objetos que puedan desplazarse por la acción del viento, como macetas, chapas o carteles.

Cerrar puertas y ventanas y alejarse de estructuras que puedan desprenderse.

No refugiarse debajo de árboles, postes o marquesinas.

Extremar las precauciones al conducir, sobre todo en rutas de montaña y zonas de cordillera.

Ante una emergencia, comunicarse al 103 o al 911.

Qué significa la alerta amarilla según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional explica que la alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Es el primer escalón dentro del sistema de alertas del organismo, y antecede a los niveles naranja y rojo, reservados para situaciones de mayor peligrosidad.

Ante cualquier alerta vigente, el SMN pide a la población de las provincias mantenerse informada a través de los canales oficiales.