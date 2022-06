Ricardo Hornos: "Como los Oscar, ganar un premio Tony le da a la obra ganadora un impulso comercial muy importante"

El domingo pasado se llevó a cabo la 75° entrega de los Premios Tony, el "Oscar del teatro" , que además de ser la primera edición presencial desde la vuelta de los teatros a Nueva York tras la pandemia, tuvo a dos argentinos entre los grandes ganadores de la noche. Se trata de Valentina Berger y Ricardo Hornos, los productores detrás de "The Minutes" y "Company", esta última una reposición y reversión del clásico de Stephen Sondheim que se llevó cinco premios, convirtiéndose en una de las grandes ganadoras de la noche.

Para conocer sobre este logro y su visión del teatro en general, El Cronista dialogó con Hornos, quien ya había ganado en galas anteriores tres Tonys más, y además de ser un muy importante productor tiene una destacada trayectoria como escritor y guionista a la que ahora le suma la dirección de cine.

Netflix: Fórmula 1 en vivo y los videojuegos de Gambito de Dama y La Casa de Papel, las nuevas apuestas de la compañía



¿Qué significa haber ganado este premio Tony?

Este Tony en particular lo más significativo, o lo más conmovedor es que llega apenas meses después que falleciera Stephen Sondheim, y entonces es de alguna manera un reconocimiento a toda su larguísima trayectoria. De hecho además de este Tony a la mejor producción, la obra también ganó otros cuatro Tonys, y terminó siendo una noche que se convirtió en una celebración de la vida y la obra del autor.

Más allá del Tony, ¿cuál es la repercusión entre el público de la puesta en escena?

Esta es una obra, cuya gran directora Marianne Elliott - que ganó un tercer Tony el domingo lo que representa un récord para una mujer - tardó dos años en convencer a Sondheim que la dejara hacer Company, que estaba escrita desde los años 70 para que sea protagonizada por un hombre, con una mujer como su figura central.

Y Sondheim no la veía, daba vueltas, y finalmente dijo "Bueno, probémoslo" y cuando vio lo que resultaba es como que tomó otra dimensión. La historia transcurre durante el día del cumpleaños 35 de la protagonista, y éste cambio le da otra profundidad a la obra, que ya no solo es examinar los caminos no tomados, lo que vendrá...y demás, sino que tiene el agregado del reloj biológico para una mujer heterosexual, en cuanto a tener familia o no, lo que significa, etc, y la gente respondió muy bien.

La Guerra de Malvinas también tendrá su serie, producida por compañías argentinas e inglesas



¿Qué significa no ya para la obra, sino en Estados Unidos ganar un premio Tony? ¿Tiene la dimensión de un Oscar? ¿Se amplifica el éxito?

Absolutamente, en ese sentido es muy parecido a lo que sucede con el Oscar. Tenés dos etapas igual que con los Oscar. Tenés esos casi dos meses entre las nominaciones, donde se aprovecha muchísimo la cantidad de candidaturas para promoción cuando todos los nominados son ganadores hasta ese momento, y después la obra ganadora cobra un impulso comercial muy importante.

¿Cuál es la situación actual de la industria del teatro en Nueva York, tras la pandemia?

Ha mejorado mucho pero todavía está en transición, porque está en transición la ciudad misma, y el teatro en Nueva York es parte del ecosistema, hay como una relación simbiótica entre la ciudad y Broadway. La ciudad se beneficia de Broadway y Broadway necesita de la ciudad funcionando a pleno para estar a pleno. Con esto quiero decir que hay hoteles por ejemplo que no han regresado , frecuencias de vuelo que no han vuelto a ser las mismas. En Broadway influye mucho el turismo interno tanto como el externo. Entonces hay cosas que todavía están normalizándose y van a tardar un poco. Hay restaurantes que quieren abrir pero no pueden porque esos años fueron tan duros que hay muchas vacantes que no se pueden completar así que todavía quedan espacios para avanzar con la normalización.

Messi debuta como actor con Adrián Suar y Gustavo Bermúdez en una de comedia de Star+ y Polka: cuándo estrena



También tiene una obra que está funcionando muy bien en la Argentina...

Con mi socia Valentina Berger, que también estuvo nominada en los Tony por nuestra obra de The Minutes; tenemos en cartel la obra Madres en el teatro La Plaza, que ya lleva meses, porque empezó en el Picadero en Buenos Aires, después sumó a Mar del Plata donde fue un éxito, y ahora vuelve a Buenos Aires. En esa obra yo no soy productor, soy el adaptador, Valentina la produce junto a Carlos Mentasti. Pero este semestre en particular fue de gran alegría para mi porque se estrenó mi primera película como director. Se trata de "En la mira" con Nicolás Francella y el "Puma" Goity, entre otros, y anduvo muy bien, y ahora se lanza en HBO Max.

¿Y cómo se le dio la posibilidad de dirigir una película?

Yo en realidad soy medio un productor accidental. Empecé desde muy chico como escritor, y gracias a la escritura tuve una serie de TV al aire mientras todavía estaba en Estados Unidos, y fue a través de la escritura que conocí a Guillermo Francella, que me presentó al productor Pablo Kompel, y a partir de allí hicimos la obra El joven Frankenstein y así una cosa llevó a la otra, y siempre quise hacer cine y finalmente se me dio esta posibilidad. Me la ofreció Alex Zito un productor muy exitoso que venía de hacer "El robo del siglo". Me mostró un guión para reescribir y si le gustaba, poder dirigirlo, y así surgió "En la mira" y ahora tengo en vistas probablemente dirigir el año que viene y seguiré haciéndolo porque me encantó.

Interceptor, la peor película de Netflix es un gran éxito de audiencia, y por muy poca plata



¿La escena teatral porteña tiene algún tipo de similitud con la de Nueva York?

Buenos Aires es una ciudad maravillosa. Por supuesto en lo económico es un sube y baja, o sea depende de como este el tipo de cambio se pueden traer cosas de afuera, pero creo que es la tercera ciudad con más teatros del mundo después de Nueva York y Londres, entonces es una usina de proyectos permanente, se vive con gran pasión... Yo amo el mundo del teatro y del arte en general, porque lo mismo sucede con el cine, no es sólo los actores, sino que toda la gente que se dedica a crear arte lo hace con dedicación absoluta, y Buenos Aires en particular como meca latinoamericana de teatro es fabulosa, nunca dejan de crearse nuevas obras, se buscan cosas de afuera pero se crea muchísimo también desde adentro y es un mundo fabuloso.