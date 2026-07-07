Skeelo, la aplicación móvil de lectura digital originaria de Brasil, quiere ser para los libros lo que hoy Spotify y Netflix son para la música y las series, respectivamente. La plataforma de ebooks y audiolibros, fundada en 2019, desembarcó recientemente en la Argentina con una inversión inicial de u$s 500.000 y un ambicioso objetivo por delante: alcanzar los 30 millones de usuarios en el país en los próximos tres años, mediante acuerdos con empresas de telecomunicaciones, bancos, gimnasios y otros grandes distribuidores de servicios. La compañía ya cuenta con unos 30.000 usuarios activos en el mercado local, aunque todavía no cerró alianzas con las principales operadoras de telecomunicaciones. A diferencia de otras plataformas de lectura, Skeelo no comercializa suscripciones directamente al consumidor. Su modelo es B2B2C, es decir, firma acuerdos con compañías que incorporan un libro o audiolibro mensual como parte de los beneficios incluidos en sus planes sin costo adicional para el usuario. “La lectura debe ser un derecho universal”, sostiene Rodrigo Mienberg, CEO y cofundador de Skeelo. Bajo esa mirada, la empresa busca que los libros ocupen el mismo lugar que hoy tienen plataformas de música o video dentro de los paquetes que ofrecen las empresas de telecomunicaciones. En la práctica, la aplicación funciona así: cada usuario recibe un libro mensual, que puede cambiar por otro título dentro de un catálogo que hoy supera los 36.000 libros y audiolibros. Una vez elegido, queda para siempre en la biblioteca digital del cliente. La compañía planea además evolucionar el modelo para permitir que los lectores más frecuentes accedan a un segundo libro por mes con acceso a un catálogo aún más amplio. Actualmente, Skeelo cuenta con un equipo de cinco personas en la Argentina y mantiene conversaciones con editoriales nacionales y operadores de telecomunicaciones para replicar el modelo que ya funciona en Brasil. Mientras que como empresa proyecta crecer un 80% durante 2026 a nivel global -tras haber aumentado su facturación un 30% el año pasado-, la filial argentina busca pasar de los actuales 30.000 usuarios a una base de 30 millones en tres años, siempre que logre cerrar acuerdos con las principales telcos del país.