En esta noticia Un modelo que apunta a la masividad

Skeelo, la aplicación móvil de lectura digital originaria de Brasil, quiere ser para los libros lo que hoy Spotify y Netflix son para la música y las series, respectivamente.

La plataforma de ebooks y audiolibros, fundada en 2019, desembarcó recientemente en la Argentina con una inversión inicial de u$s 500.000 y un ambicioso objetivo por delante: alcanzar los 30 millones de usuarios en el país en los próximos tres años, mediante acuerdos con empresas de telecomunicaciones, bancos, gimnasios y otros grandes distribuidores de servicios.

En Brasil, ese modelo ya permitió que prácticamente toda la base de clientes de compañías como Claro y Telefónica tenga acceso a la plataforma.

La compañía ya cuenta con unos 30.000 usuarios activos en el mercado local, aunque todavía no cerró alianzas con las principales operadoras de telecomunicaciones.

A nivel global, Skeelo está presente en Brasil, México, Colombia, Uruguay y España, y asegura haber llegado a más de 220 millones de abonados.

Un modelo que apunta a la masividad

A diferencia de otras plataformas de lectura, Skeelo no comercializa suscripciones directamente al consumidor. Su modelo es B2B2C, es decir, firma acuerdos con compañías que incorporan un libro o audiolibro mensual como parte de los beneficios incluidos en sus planes sin costo adicional para el usuario.

“La lectura debe ser un derecho universal”, sostiene Rodrigo Mienberg, CEO y cofundador de Skeelo. Bajo esa mirada, la empresa busca que los libros ocupen el mismo lugar que hoy tienen plataformas de música o video dentro de los paquetes que ofrecen las empresas de telecomunicaciones.

En la práctica, la aplicación funciona así: cada usuario recibe un libro mensual, que puede cambiar por otro título dentro de un catálogo que hoy supera los 36.000 libros y audiolibros. Una vez elegido, queda para siempre en la biblioteca digital del cliente.

La compañía planea además evolucionar el modelo para permitir que los lectores más frecuentes accedan a un segundo libro por mes con acceso a un catálogo aún más amplio.

Actualmente, Skeelo cuenta con un equipo de cinco personas en la Argentina y mantiene conversaciones con editoriales nacionales y operadores de telecomunicaciones para replicar el modelo que ya funciona en Brasil.

“Elegimos desembarcar en la Argentina porque encontramos un mercado con un parque de telecomunicaciones muy importante, un fuerte hábito de lectura y la presencia de los grandes grupos editoriales con los que ya trabajamos en otros países. Además, vimos un contexto de mayor estabilidad política para desarrollar inversiones de largo plazo” Rodrigo Mienberg, CEO y cofundador de Skeelo

Mientras que como empresa proyecta crecer un 80% durante 2026 a nivel global -tras haber aumentado su facturación un 30% el año pasado-, la filial argentina busca pasar de los actuales 30.000 usuarios a una base de 30 millones en tres años, siempre que logre cerrar acuerdos con las principales telcos del país.