- Descubrí Legión, Re-Ligión: el universo teatral de Urdapilleta revive en el Beckett
- Día de Muertos: una celebración que une México y Buenos Aires
- Viaggio in Italia: el arte del turismo italiano brilla en Buenos Aires
- Cine y teatro para todos los gustos
- La Noche de los Museos: Buenos Aires, ciudad abierta al arte
- Los imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad
La agenda cultural porteña de noviembre se mueve en otro plano, literal es de otro planeta, y te vamos a contar el por qué. Sí, leíste bien: Buenos Aires despliega una programación diversa y vibrante que te transportará por distintos universos creativos, con propuestas gratuitas e internacionales para todos los públicos.
Y es que noviembre tiene un encanto especial, ya que es la antesala del verano, de las fiestas y de los shows al aire libre. Con un clima ideal y espacios culturales aún sin multitudes, es el mes perfecto para recorrer la ciudad y descubrir joyas escondidas del arte local e internacional.
Cómo hacer los mejores scones keto para acompañar el mate sin harinas ni azúcar
Los cinco árboles ideales para la primavera, que perfuman tu jardín y lo llenan de flores
Descubrí Legión, Re-Ligión: el universo teatral de Urdapilleta revive en el Beckett
Una de las joyas de la cartelera porteña es Legión, Re-Ligión, la adaptación teatral del segundo libro del genial Alejandro Urdapilleta. Por primera vez, su universo poético y provocador se transforma en experiencia escénica.
Con dirección y puesta en escena de Lionel Sinnott, la obra propone "un viaje al origen" de la palabra y el cuerpo. Son cinco intérpretes y un loco -como define la sinopsis- quienes, con crudeza y ternura, rinden homenaje al mítico Urda, figura central del under argentino.
Detalles del espectáculo:
- Teatro Beckett, Guardia Vieja 3556, CABA
- Desde el 2 de noviembre, todos los domingos a las 20 h
- Dirección: Lionel Sinnott
- Entrada a la gorra en efectivo o con QR
- Requiere reserva previa por Alternativa Teatral
- Duración: 70 minutos
- Elenco: Lautaro Martínez, Stella Previsdomini, La Princi, Simón Gómez Peña y Joaquín Tomassi
- Diseño musical: Patto Santa Cruz
La propuesta del actor y director dramaturgo Sinnott, quien también firma la dramaturgia, combina impacto visual, variación de tempo, cuerpo y espíritu. "Es distinta a todo. Es palabra por palabra, imagen por imagen", aseguran los creadores.
Día de Muertos: una celebración que une México y Buenos Aires
Cuando hablamos de que la agenda cultural sería de otro plano, nos referíamos a la celebración mexicana del Día de Muertos.
Buenos Aires se tiñe de cempasúchil, música y tradición con una serie de actividades organizadas por la Embajada de México en Argentina junto a instituciones culturales de la ciudad. Del 1 al 2 de noviembre, habrá altares, conciertos, talleres y espectáculos abiertos al público para rendir homenaje a la vida y la memoria.
La celebración central tendrá lugar en la terraza del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), donde se presentarán agrupaciones mexicanas y argentinas en una jornada de encuentro y fraternidad cultural. La embajadora Lilia Rossbach invita al público a participar de esta fiesta de luz y color, símbolo de unión entre ambos países.
También, distintas sedes culturales porteñas se suman con actividades paralelas: altares, conciertos didácticos, muestras artísticas y talleres que combinan arte, música y tradiciones mexicanas en distintos barrios de la ciudad.
Programación destacada:
Celebración oficial - Centro Cultural Recoleta
- Sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 15 a 20 h
- Sábado 1: 17:00 Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías (UNTREF)
- Domingo 2: 17:15 Trío argenmex Las Adelas | 18:00 Ceremonia de clausura | 18:30 Mariachi Gigante de La Plata
- Entrada libre y gratuita
Librería del Fondo Arnaldo Orfila Reynal (Costa Rica 4568, Palermo)
- Altar de muertos dedicado a Daniel Divinsky, Daniel Samoilovich y Beatriz Sarlo - instalación 1 y 2 de noviembre
- 15:30 h: El canto de la Tierra Tlayolistli, concierto didáctico de Claudia Espin y Leo Villanueva (UNTREF)
- 16:00 h: Taller ¡Qué impresión! orientado a infancias y familias, organizado por el Museo Nacional del Grabado
- 16:30 h: Mariachi Gigante de La Plata, espectáculo musical
Otras actividades destacadas
- “Las Catrinas están de Ronda”, exposición de Nora Lanzieri en Azulay Art Gallery (Av. del Libertador 1028, Recoleta) - inauguración 1 de noviembre, 18 h
- Gran altar en el museo en el MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415) - talleres participativos, 1 y 2 de noviembre, de 12 a 18 h
Fiesta Día de Muertos en La Huichula (Álvarez Thomas 2128) - sábado 1 de noviembre, de 19 a 22 h, con música, calaveritas literarias, maquillaje y pan de muerto
Esta edición del Día de Muertos en Buenos Aires afianza el lazo cultural entre México y Argentina, celebrando la memoria desde el arte, la música y la identidad compartida.
Viaggio in Italia: el arte del turismo italiano brilla en Buenos Aires
El Museo Nacional de Arte Decorativo y el Istituto Italiano di Cultura presentan "Viaggio in Italia. La edad de oro del afiche turístico italiano (1920-1950)“, una exposición gratuita que recupera la elegancia y el esplendor del diseño gráfico italiano del siglo XX.
La muestra reúne piezas originales de la Colección Alessandro Bellenda (Alassio), con afiches que invitan a soñar con paisajes, ciudades y una Italia idealizada que marcó época. Un homenaje visual al turismo de antaño, donde el arte y la estética definían la experiencia del viaje.
Detalles de la exposición:
- Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902, CABA
- Del 20 de octubre de 2025 al 20 de enero de 2026
- Entrada libre y gratuita
- Organizan: Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires y la Embajada de Italia
“Un recorrido por la historia, el arte y la elegancia italiana“, anuncian los organizadores, invitando a los visitantes a vivir un viaje sensorial a través de la gráfica, el color y el diseño.
Cine y teatro para todos los gustos
Además de las obras destacadas, Buenos Aires ofrece una variada agenda de cine y teatro durante noviembre:
Cine Gaumont
Homo Argentum: comedia argentina protagonizada por Guillermo Francella, compuesta por 16 historias satíricas sobre la clase media, la idolatría futbolera y la doble moral.
- Entrada paga
- Av. Rivadavia 1635, CABA
Teatro Colón
- Filarmónica BA - Mundos Románticos III: sábado 1 de noviembre, 20 h
- Sobrecarga (CETC): sábado 1 de noviembre, 20.30 h
- Una suite de primeros movimientos (Salón Dorado): domingo 2 de noviembre, 11 h
La Noche de los Museos: Buenos Aires, ciudad abierta al arte
El sábado 8 de noviembre llega la 21° edición de La Noche de los Museos, el evento cultural más esperado del año. Desde las 19 hasta las 2 de la mañana, más de 300 espacios culturales abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita.
Habrá exposiciones, actividades especiales y visitas guiadas en museos, edificios emblemáticos e instituciones de toda la Ciudad. Además, este año se suma la reapertura de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), completamente renovada.
“Una vez más, Buenos Aires se transformará en un gran escenario cultural", adelantaron desde el Ministerio de Cultura porteño, y agrega: “Será la ocasión ideal para descubrir la riqueza cultural de cada barrio y disfrutar de una noche de arte sin límites”.
Cómo hacer los mejores scones keto para acompañar el mate sin harinas ni azúcar
TENT Creator Summit: vuelve el evento que reúne a la industria de creadores de contenido
Los imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad
Buenos Aires se enciende este fin de semana con propuestas únicas que combinan arte, gastronomía, música, deporte y cultura pop. Desde recorridos bajo las estrellas hasta festivales de K-pop, la ciudad ofrece planes para todos los gustos y edades.
Opciones destacadas:
Noche mágica en el Museo MOA
- Av. Adolfo Berro 3880
- Viernes, de 19 a 23.30
Recorrido nocturno por el patio de esculturas recién renovado, con charlas, shows de láser, teatro, música y patio gastronómico.
Barrios a la Carta en Colegiales
- Parque Ferroviario (Moldes y Virrey Arredondo)
- Sábado y domingo, de 11 a 20
Entrada gratuita con inscripción previa en IG @bacapitalgastronomica. Más de 20 puestos de comida, shows de magia, circo, clases de cocina y música en vivo.
Los Gladiadores en la Casa del Handball
- Av. Coronel Roca 4170, Parque Olímpico de Villa Soldati
- De viernes a domingo
Torneo Cuatro Naciones: Argentina vs. Chile (viernes 21.30), final sábado 22.00. Entradas en boletería.
Arte inmersivo en el Planetario
- Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento y Av. Figueroa Alcorta
- Durante el fin de semana
- Gratis - entradas media hora antes por orden de llegada
- Proyecciones de arte digital latinoamericano dentro del domo.
Primer Mundial de Powerlifting en Argentina
- Parque Olímpico, Av. Coronel Roca 4170
- Hasta el domingo
Participan más de 30 países con categorías de fuerza como Full Power y Bench Only.
Halloween en la Usina del Arte
- Caffarena 1, La Boca
- Domingo 17 h
Show familiar de Monster Buu Band, con pop, funk, rap y folklore. Reservas en usinadelarte.ar
Homenaje de Baglietto a Spinetta
- Centro Cultural Recoleta, Junín 1930
- Viernes 19.30 h
Última fecha del ciclo Canción sobre canción, con Julián Baglietto y Marina Wil.
Haru Corea Fest: 60 años de la inmigración coreana
- Parque República Oriental del Uruguay, Av. Del Libertador 1799
- Domingo, de 12.30 a 20 h
- Entrada libre y gratuita
- K-pop, K-rock, danzas tradicionales
¿Querés vivir la ciudad como nunca antes? Noviembre te espera con arte, música, teatro, gastronomía y cultura en cada rincón. Y sí, ahora sí, adiós al Obelisco, porque Buenos Aires vibra mucho más allá de su ícono más famoso.
Confirmado
Calendario de feriados de noviembre: cuándo será el próximo fin de semana largo
Receta saludable
Cómo hacer el bizcochuelo matero súper esponjoso de limón sin harina ni azúcar