La Intendencia de Montevideo presentó la programación 2026 del Teatro Solís junto a los directores de los elencos estables: José Miguel Onaindia (Comedia Nacional), Martín García (Orquesta Filarmónica) y Martín Jorge (dirección general y artística). La temporada, en el año del 170º aniversario del teatro, suma propuestas de lírica, teatro, música y danza a lo largo de todo el año. La temporada lírica incluirá cuatro títulos: Fidelio, de Ludwig van Beethoven; La casa de Bernarda Alba, con música de Miquel Ortega; Él, de las tinieblas a la luz, con música de Laura Vega y dramaturgia de Rita Cosentino; y el cierre con El dúo de La Africana, de Manuel Fernández Caballero. Además, regresan ciclos y propuestas como Verano en la Zavala, en su edición otoñal, Más teatro —con más de 50 obras a lo largo del año— y Más música, con presentaciones de destacados artistas nacionales. La programación también contempla ciclos de cámara, música coral y piano en la sala Delmira Agustini; el ciclo Grandes Intérpretes en la sala Principal; la residencia de danza contemporánea de Andrea Arobba; y una temporada infantil de Recrea, junto al reestreno de comedias musicales como A Chorus Line. La oferta de la temporada se completa con la Orquesta Filarmónica, la Banda Sinfónica de Montevideo y proyectos que cruzan repertorio histórico, creación contemporánea y géneros populares. Entre los hitos figura un concierto extraordinario de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con el pianista Homero Francesch. ✔ Más de 400 funciones ✔ Más de 900 artistas involucrados ✔ Más de 50 obras de teatro y 60 conciertos ✔ Cuatro títulos líricos y 6 festivales internacionales ✔ 170 mil localidades en venta previstas En el año de su aniversario, la icónica farola del frontispicio del teatro se encenderá cada noche para acompañar las funciones que llenarán de actividad cultural el Solís durante 2026.