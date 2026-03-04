El Teatro Tronador BNA de la ciudad de Mar del Plata lleva adelante una temporada que, además de su reconocida propuesta artística y cultural, incorpora una iniciativa que amplía el alcance tradicional del espacio escénico. Se trata de la integración de YPF FULL dentro del ámbito teatral, en el marco de una alianza estratégica piloto impulsada por Marcelo González. La propuesta apunta a la creación de un “concepto global” que ensambla distintos universos en un mismo espacio. Cultura, arte, educación, gastronomía y cuidado del medio ambiente se integran bajo una lógica común que busca transformar la asistencia a una función en una experiencia integral. La acción plantea una articulación inédita entre el mundo empresarial y el cultural. Según se informó, la iniciativa propone “una nueva manera de vincular el arte con la vida cotidiana y los servicios”, con el objetivo de ampliar la experiencia del público más allá de la sala. Uno de los aspectos más visibles del acuerdo se observa desde el ingreso al edificio. La boletería del teatro se encuentra emplazada dentro de una tienda YPF FULL, donde se comercializan los productos habituales de la marca y, al mismo tiempo, se realiza la venta de entradas para los espectáculos. Esta integración redefine el recorrido tradicional del espectador y propone un espacio dinámico, moderno y funcional que rompe con los esquemas clásicos del circuito teatral. El espectador puede adquirir su ticket en un entorno que combina servicios y cultura en un mismo punto de contacto. La iniciativa se alinea con una demanda social vinculada a la optimización del tiempo y a la búsqueda de soluciones prácticas y accesibles. En ese marco, la alianza busca generar beneficios en términos de economía y comodidad, al concentrar distintas acciones cotidianas en un mismo entorno, sin resignar identidad ni calidad artística. El proyecto también se extiende al interior del teatro. En el foyer, los asistentes pueden acceder al servicio gastronómico de YPF FULL mientras aguardan el inicio de la función. La propuesta refuerza la idea de una experiencia sensorial completa, donde el público no solo asiste a un espectáculo, sino que participa de un espacio pensado para el encuentro y la permanencia. Desde la organización señalaron que se trata de “una propuesta original y disruptiva para vivir el teatro con todos los sentidos”, posicionando al Teatro Tronador BNA como modelo de referencia de una alianza que abre un nuevo camino en el marketing empresarial aplicado al ámbito cultural. La articulación entre marcas, arte y público, sostienen, demuestra que es posible generar valor compartido sin resignar identidad ni contenido. El teatro se consolida así como una plataforma de experimentación para nuevas formas de gestión cultural. La unión entre YPF FULL y Marcelo González marca el inicio de una serie de acciones conjuntas orientadas a acompañar y potenciar distintas compañías y propuestas artísticas que se desarrollan en el país. El enfoque se apoya en la innovación, la sustentabilidad y el fortalecimiento del vínculo entre la cultura y el sector privado. En este contexto, la iniciativa invita a repensar las formas tradicionales de gestión cultural y apuesta por modelos que integran distintos actores y disciplinas. La experiencia integral propone una nueva manera de habitar los espacios culturales, donde el público deja de ser un espectador pasivo y pasa a formar parte activa de un entorno diseñado para el disfrute y el encuentro.