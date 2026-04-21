Mantener el pelo limpio durante más tiempo puede convertirse en un desafío, especialmente en épocas de calor, humedad o cuando no hay tiempo para lavarlo todos los días. Por eso, muchas personas empezaron a buscar alternativas para refrescar las raíces y evitar que el cabello se vea pesado o grasoso entre un lavado y otro. Uno de los métodos que más se viralizó en redes sociales utiliza agua micelar, un producto que ayuda a absorber la suciedad y la oleosidad sin dejar residuos visibles. A diferencia del shampoo seco o del talco, no apelmaza el pelo ni deja marcas blancas. El agua micelar contiene micelas, unas pequeñas partículas que atraen grasa, suciedad y restos de productos acumulados. Gracias a esto, puede ayudar a limpiar suavemente el cuero cabelludo sin necesidad de mojar todo el cabello. Aplicada correctamente, sirve para: Además, al no dejar residuos blancos ni textura pesada, muchas personas la consideran una alternativa más discreta que el shampoo seco. El truco consiste en colocar un poco de agua micelar sobre un algodón o un paño suave y pasarlo delicadamente por la raíz del cabello, especialmente en las zonas donde suele acumularse más grasitud, como la frente, la nuca y los laterales. También se puede colocar una pequeña cantidad en un atomizador y rociar directamente sobre las raíces. Después, se recomienda masajear suavemente con los dedos y dejar secar al aire. Para obtener mejores resultados, conviene usar agua micelar sin perfume intenso y apta para pieles sensibles, ya que estará en contacto directo con el cuero cabelludo. Aunque puede ser útil para refrescar el cabello, el agua micelar no reemplaza el lavado tradicional con shampoo. Se trata de una solución rápida para mejorar el aspecto del pelo entre lavados y evitar que se vea grasoso demasiado rápido. También es importante no abusar del producto ni aplicarlo varias veces por día, porque el exceso puede generar acumulación o irritación en personas con cuero cabelludo sensible.